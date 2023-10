27-Jähriger fährt Kind an

Ein Kind will gerade mit seinem Fahrrad den Zebrastreifen überqueren, als ein Auto kommt. Der Fahrer macht zwar eine Vollbremsung - doch das reicht nicht.

30.10.2023 | Stand: 13:38 Uhr

In Kaufbeuren ist es am Sonntag gegen 14 Uhr, in der Sudetenstraße, auf Höhe der Herz Jesu Kirch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Polizei.

Kind will Zebrastreifen überqueren und wird angefahren

Ein 27-jähriger Autofahrer erfasste ein zehnjähriges Kind, trotz eingeleiteter Vollbremsung, frontal, als dieses gerade den Zebrastreifen auf seinem Fahrrad überqueren wollte.

Das Kind blieb durch den Zusammenstoß unverletzt. Es erlitt jedoch einen Schock und ein Rettungsdienst brachte es zur Abklärung in ein Klinikum.

