Auto erfasst dreijähriges Kind - Fahrerin angetrunken

Ein dreijähriges Kind rennt in Kaufbeuren auf die Straße und wird von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Dann kommt heraus: Die Fahrerin war angetrunken.

02.02.2023 | Stand: 12:11 Uhr

Ein dreijähriger Junge ist in Kaufbeuren von einem fahrenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwochabend in der Bahnhofstraße.

Gegen 21.10 Uhr lief der Junge auf Höhe des Eisstadions unvermittelt auf die Straße und wurde von einem heranfahrenden Auto erfasst. Der Bub wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und mit schweren aber nicht lebensgefährlichen - Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Kaufbeuren: Dreijähriges Kind von Auto angefahren und schwer verletzt

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten bei der 43-Jährige Autofahrerin Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Beamten konfiszierten den Führerschein und schickten die Frau zu einer Blutentnahme.

Die Staatsanwaltschaft entschied sich wegen Schwere des Unfalls außerdem einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um den genauen Hergang zu ermitteln. Die Bahnhofstraße in Kaufbeuren war nach dem Unfall für etwa drei Stunden gesperrt.

Die Autofahrerin wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

