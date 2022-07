Frau steigt außerplanmäßig aus dem Bus aus - und stößt mit einem Radfahrer zusammen

In Kaufbeuren ist eine Frau in einem Stau außerplanmäßig aus dem Bus ausgestiegen. Beim Aussteigen erfasste sie ein Fahrradfahrer.

In Kaufbeuren hat es am Donnerstagabend einen Unfall gegeben. Eine 32-Jährige ist mit einem Linienbus von Neugablonz in Richtung Innenstadt gefahren, so die Polizei. An der Ampel an der Kreuzung Neugablonzer Straße / Liegnitzer Straße geriet der Bus in einen Stau.

Unfall in Kaufbeuren: Fahrradfahrer und Fußgängerin stoßen zusammen

Deshalb wollte die 32-Jährige außerplanmäßig an Ort und Stelle aussteigen. Eine Bushaltestelle gab es dort aber nicht. Als die Frau dann aus dem Bus ausstieg und auf den Fuß- und Radweg trat, übersah sie einen herannahenden 16-Jährigen auf dem Fahrrad. Deshalb stießen der Fahrradfahrer und die Fußgängerin zusammen.

Dabei stürzte der 16-Jährige. Er wurde leicht verletzt. Die 32-Jährige erlitt einen schweren Schock und zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst behandelte sie vor Ort und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus.

