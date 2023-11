Radfahrer stürzt in Kaufbeuren über eine Hundeleine

In Kaufbeuren hat eine Hundeleine einen Radweg versperrt. Ein 60-jähriger Radler bemerkt das zu spät und stürzt. Dann will er die Hundebesitzerin konfrontieren.

10.11.2023 | Stand: 13:03 Uhr

Schreck für einen Radfahrer in Kaufbeuren: Der 60-Jährige war am Donnerstagvormittag Alten Poststraße in Kaufbeuren unterwegs. Er fuhr laut Polizei den Fahrradweg von der Höfelmayr-Kapelle in Fahrtrichtung Innenstadt entlang.

Gleichzeitig ging eine 39-jährige Frau mit ihrem kleinen Hund spazieren und durch die gespannte Hundeleine wurde der Fuß- und Radweg gesperrt.

Unfall in Kaufbeuren: 60-Jähriger hält die Hundebesitzerin fest

Dies erkannte der 60-Jährige zu spät und stürzte über den Lenker.

Da der Radfahrer der Meinung war, dass die 39-jährige den Unfallort verlassen möchte,hielt er die Frau fest.

Sie hingegen gab gegenüber der Polizei an, dass sie durch das Festhalten verletzt wurde. Ein zufällig vorbeifahrender Fahrradfahrer soll die Situation beobachtet und mit beiden Parteien gesprochen haben.

Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/933-0 zu melden.

