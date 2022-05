Mann übersieht entgegenkommendes Auto in Kaufbeuren - Sieben Menschen verletzt

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Bei der Kollision wurden insgesamt sieben Menschen verletzt.

16.05.2022 | Stand: 14:19 Uhr

Bei einem Unfall am Sonntag in Kaufbeuren sind sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, bog ein 42-Jähriger am Nachmittag nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Graben ab.

Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die insgesamt sieben Insassen der beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht verletzt und im Anschluss im Krankenhaus behandelt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

