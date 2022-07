Unfallopfer (17) erleidet Prellungen und Schürfwunden: Frontalcrash auf der B16 bei Pforzen endet glimpflich

Bei einem Frontalunfall auf der B16 bei Pforzen ist am Dienstagmorgen ein Motoradfahrer verletzt worden. Warum der Ostallgäuer riesiges Glück hatte.

19.07.2022 | Stand: 12:37 Uhr

Alle Beteiligten waren erleichtert: Mit großen Glück hat ein Motorradfahrer (17) bei einem Frontalzusammenstoß auf der B16 am Dienstagmorgen vermutlich lediglich Prellungen, Schürfwunden und einen Schock erlitten. Er war mit seiner Maschine bei Ingenried (Gemeinde Pforzen) im Ostallgäu in den Gegenverkehr geraten.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Der Unfall ereignete sich am Ortseingang aus Richtung Pforzen. Dort setzte der Ostallgäuer nach ersten Erkenntnissen der Polizei zum Überholen an, übersah dabei aber den Gegenverkehr. Der Mann prallte gegen einen Kleintransporter eines 61-Jährigen, wurde auf das des Fahrzeugs und auf die Straße geschleudert. Er landete im Straßengraben.

Opfer steht am Straßenrand, als die Rettungskräfte eintreffen

Wie die Polizei am Unfallort berichtet, habe der Mann am Straßenrand gestanden, als Rettungskräfte und Polizei am Unfallort eintrafen. Nach einer ersten Untersuchung soll er mittelschwere Verletzungen davongetragen haben, die nun im Klinikum behandelt werden. Seine Maschine stand optisch weitgehend unbeschädigt am Straßenrand. Es dürfte sich aber dennoch um einen Totalschaden handeln. An dem Kleintransporter entstand ebenfalls Sachschaden, der an beiden Fahrzeugen auf 10.000 Euro geschätzt wird.

Verkehrsbehinderungen lösen sich gerade auf

Im Bereich Ingenried kam es eine dreiviertel Stunde zu leichten Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr, die sich soeben aufgelöst haben.

Lesen Sie auch