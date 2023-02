Ungeahnte Talente - Ministranten spielen Fußballmeister aus

Obergermaringer Ministranten qualifizieren sich für den Diözesanentscheid im Fußball. Die Kirchenhelfer spielten zuvor mehrere Turniere in der Region aus.

16.02.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Ministrantinnen und Ministranten haben viele Talente: Sie bereichern das Leben in den Pfarrgemeinden, organisieren Projekte und Veranstaltungen für Jugendliche, dienen am Altar - und sie spielen Fußball. Nach zweijähriger Corona-Pause veranstaltete die Katholische Jugendstelle wieder die Ministranten-Fußballturniere in zwei Altersklassen.

Aitrang gewinnt erstes U15-Turnier

In der AK I (bis 15 Jahre) traten 14 Mannschaften aus dem Dekanat Kaufbeuren an. Das Turnier, das von Jugendlichen aus St. Martin, Kaufbeuren, mit ausgerichtet wurde, entschied das Team aus Aitrang vor der Pfarreiengemeinschaft Buchloe für sich. Im Dekanat Marktoberdorf unterstützten die Ministranten aus Marktoberdorf die Organisation, wobei sie selbst drei der 13 angemeldeten Teams stellten.

Am Ende setzt sich Geisenried durch

Am Ende bezwangen die Minis aus Geisenried das Team aus Stötten/Sulzschneid im Finale nach 7-Meter-Schießen. Der Erst- und Zweitplatzierte hatte sich damit für den Regionalentscheid qualifiziert. Dort spielten sie um die Pokale der Jugendstelle Kaufbeuren. Geisenried setzte sich mit drei Siegen klar durch. Dann folgte das Turnier in der AK II (ab 15) in der Stadt Kaufbeuren und im Landkreis Ostallgäu.

Minis aus Obergermaringen siegen in Eggenthal

Obergermaringen gewann vor den Minis aus der Pfarreiengemeinschaft Kaufbeuren und Unterthingau. Wie bei den Turnieren zuvor waren rund 100 Ministrantinnen und Ministranten angemeldet – Ausrichter war die Pfarrei Eggenthal mit Unterstützung durch Sponsoren.

Noch ein Turnier bis zur Endrunde

Die Erstplatzierten aus Geisenried und Obergermaringen sind nun für den Diözesanentscheid in Mindelheim qualifiziert. Dort entscheidet sich am 18. März, welches Ministrantenteam die Diözese bei der Endrunde der bayrischen Ministrantenfußballmeisterschaften vertreten wird.