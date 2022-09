Unter Zugzwang - U20 braucht Punkte in der DNL

Die U20 des ESV Kaufbeuren bekommt keinen Neuzugang mehr. Ein Sieg in der DNL gegen Regensburg ist dennoch nötig.

16.09.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Die U20 des ESV Kaufbeuren wird in ihrer bisherigen Besetzung auch in den kommenden Wochen und Monaten spielen. Das Transferfenster wurde am Donnerstag geschlossen, ohne dass der Verein noch einen Neuzugang präsentierte. „Ein Stürmer hätte uns noch gutgetan“, erklärte Trainer Andreas Becherer erneut, befand die Lage aber dennoch als „okay“.

U17-Spieler können helfen

Denn Becherer ist der Meinung, dass zwei bis drei Spieler der U17 einen guten Eindruck machen und entsprechend hochgezogen werden können. Unumstritten ist, dass die ESVK-U20 am Wochenende zwei Siege braucht, um in der Evaluierungsrunde mindestens Dritter zu werden.

Konzentration gefordert

Gegner ist Regensburg, gespielt wird jeweils in der Erdgas Schwaben Arena, und zwar am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr. Becherer hofft auf einen Effekt des Köln-Wochenendes. Dort unterlag seine Mannschaft den Junghaien mit 0:7 und 0:5. Die Spiele hätten gezeigt, dass man in jedem Match zu jeder Zeit „hoch konzentriert sein müsse“, sagt der Eishockeylehrer.