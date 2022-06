Mauerstettener Straße: Unterführung in Kaufbeuren wird unter Vollsperrung saniert

Die Unterführung war in der Vergangenheit immer wieder überflutet. Für die Bauarbeiten ist eine Totalsperrung nötig. Wann es losgeht und wie lange es dauert.

30.06.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Bei starken Regenfällen musste die Bahnüberführung in der Mauerstettener Straße regelmäßig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. In der Senke staute sich schnell Wasser, das dann abgepumpt werden musste.

So war die Unterführung um das Pfingstwochenende herum, als mehrere Unwetter über Kaufbeuren hinwegfegten, über Tage immer wieder gesperrt.

Abhilfe hat die Stadt Kaufbeuren noch in diesem Sommer versprochen – das wird jetzt eingelöst.

Ab 4. Juli wird die Unterführung saniert

Am Montag, 4. Juli, beginnt ein örtliches Bauunternehmen mit den Sanierungsarbeiten an den Sickeranlagen. Darauf weist die Stadt Kaufbeuren in einer Pressemitteilung hin. Die Arbeiten laufen unter Vollsperrung der Eisenbahnunterführung. Die Umleitung werde entsprechend ausgeschildert. Je nach Witterung sollen die Bauarbeiten etwa sieben bis acht Arbeitstage in Anspruch nehmen. Im Bauamt geht man derzeit von einer Fertigstellung bis zum 13. Juli aus.

Ursache der häufigen Überflutungen seien vor allem nicht mehr intakte Sickerschächte und Leitungen, wie Mathias Zühlke von der Abteilung Tiefbau unserer Zeitung erklärte. „Teile der Anlage sind über 100 Jahre alt“, weiß Zühlke. Sie stammen aus den Jahren 1910 bis 1920 und müssen jetzt erneuert werden.

Bei Regen kann nicht gearbeitet werden

Während der Arbeiten müsse die Unterführung ebenfalls gesperrt werden, „allerdings ist das nur eine Sache von fünf bis maximal zehn Tagen“. Und natürlich müsse auch hier das Wetter mitspielen – wenn es regnet, müssen die Bauarbeiten unterbrochen werden.