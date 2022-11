Untergermaringen sucht nach Krippen

Nach der Corona-Zwangspause lässt Untergermaringen mit der 19. Krippenausstellung eine Tradition wieder aufleben. Dabei sind noch Krippen gesucht.

„Auf die leuchtenden Kinderaugen“ freut sich Simone Miller besonders, die derzeit für den Pfarrgemeinderat Untergermaringen die 19. Krippenausstellung mitorganisiert. Aber auch die Erwachsenen sollen ihren Spaß an den ersten beiden Adventswochenenden haben. „Die Krippenausstellung lebt von den unterschiedlichen Krippen aus unserer Region, deshalb freuen wir uns über jeden, der Lust hat seine Krippe für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen“, sagt Nadine Filser, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats.

Jede Krippe ist Willkommen

Franz Hiemer ist für den Aufbau zuständig und kann unter Telefon 08344/8452 kontaktiert werden. Jede Art von Krippe, ob groß oder klein ist, ist willkommen. Die Ausstellung findet an den ersten beiden Adventswochenenden Samstag, 26., Sonntag, 27. November, und Samstag, 3., und Sonntag, 4. Dezember, im Schulgebäude in Untergermaringen statt. Am ersten Samstag beginnt ab 14 Uhr die Ausstellung mit der Eröffnungsfeier inklusive der Segnung durch Pfarrer Austin Abraham. An den anderen Tagen ist die Ausstellung jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Für die Bewirtung sorgt der Obst- und Gartenbauverein Untergermaringen und bietet Kaffee, Punsch und Kuchen an. „Nach der Corona-Zwangspause wollen wir die Tradition der Krippenausstellung wieder aufleben lassen. Es haben sich so viele Menschen in unserem Dorf in den vergangenen Jahren engagiert“, sagt Nadine Filser. 1985 wurde die Krippenausstellung das erste Mal von Hermann Dröber initiiert.