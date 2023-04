Unternehmen Aufstieg - Handballjugend der SG kämpft um Aufstieg

Die C-Jugend der SG Kaufbeuren/Neugablonz hat ihr erstes Relegationsturnier. Die Männer hingegen kämpfen im Derby in Kempten um Platz drei.

Endspurt in der Handballbezirksoberliga der Herren. Die SG Kaufbeuren/ Neugablonz kann sowohl Dritter als auch noch Siebter werden. Es ist spannend wie schon lange nicht mehr in der BOL – zumindest was Platz drei bis sieben angeht. Es sind nur drei Punkte, die den Dritten (SG Kempten/Kottern) vom Siebten (TV Immenstadt) trennen – mittendrin haben die Kaufbeurer Ballkünstler die Chance, sich noch vom fünften auf den dritten Rang zu verbessern – Voraussetzung sind allerdings vier Punkte aus den verbleibenden zwei Spielen. Aber die Wertachstädter können auch noch auf Platz sieben abrutschen.

Derby zwischen Kaufbeuren und Kempten mit Brisanz

Mit dem Abstieg hat die Herrenmannschaft definitiv nichts mehr zu tun. Dafür ist der Vorsprung zu groß. Am Samstag ist die SG beim Allgäuer Rivalen Kempten/Kottern zu Gast. Die Illerstädter brachten den Kaufbeurern im Hinspiel die erste Heimniederlage seit zwei Jahren bei – auch herbeigeführt durch einen sehr zweifelhaften Strafwurf in der letzten Sekunde. Allerdings versäumten es die Kaufbeurer auch, einen Drei-Tore-Vorsprung zehn Minuten vor Spielende über die Zeit zu bringen. Die Aussicht auf Platz drei in der Endabrechnung und die Revanche für die Heimniederlage sind für die Mannschaft Motivation genug. Angesichts der Rivalität wird es sicherlich wieder eine harte, aber keineswegs unsportliche Partie werden. Beide Teams kennen sich und sind in der Lage, ein schnelles und temporeiches Spiel aufzuziehen. Trainer Chryplewicz kann wahrscheinlich auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Sporthalle an der Westendstraße in Kempten – Unterstützung beim Vorhaben „Third Place“ durch Fans kann nie verkehrt sein.

Frauen der SG spielen sich für die Bezirksliga ein

Die Damen fahren am Sonntag nach Waltenhofen. Dort treffen sie auf den Tabellenzweiten der BOL. Schon das Heimspiel der SG war eine klare Sache für den TVW. Auch beim letzten Auftritt in der Bezirksoberliga 2022/2023 sind die Kaufbeurerinnen wieder klarer Außenseiter. Für die Mannschaft geht es darum, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Da sie schon länger als Absteiger feststehen, können sie auch befreit aufspielen. In der kommenden Spielzeit heißt es dann wieder neu angreifen. Vielleicht kommt ja auch die eine oder andere verletzte Spielerin wieder zurück, sodass die SG in der Bezirksliga wieder eine konkurrenzfähige Truppe stellen kann.

C-Jugend trifft auf vier Kontrahenten

Die weibliche C-Jugend bestreitet am Samstag ihr erstes Qualifikationsturnier zur Landesliga. Dabei treffen sie auf den TSV Haunstetten, den TSV Trudering, den SV Anzing und den VfL Günzburg. Da es sich um ein Turnier mit fünf Mannschaften handelt, beträgt sie Spielzeit jeweils 2x15 Minuten. Sollte die C-Jugend der SG einen der ersten vier Plätze belegen, wären sie eine Runde weiter.