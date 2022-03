Roland Geh ist der Gründer der Anceka Vermögensverwaltungs AG in Kaufbeuren. Nun verabschiedet sich der Finanzexperte.

19.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Veränderungen stehen bei der Anceka Vermögensbetreuungs AG in Kaufbeuren an. Der langjährige Vorstandsvorsitzende und Gründer Roland Geh zieht sich zum 31. März aus dem aktiven Geschäft zurück und geht in den Ruhestand.