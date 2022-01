Unternehmens-Gruppe Schleifring schafft Platz in Kaufbeuren

Die Unternehmensgruppe Schleifring investiert zehn Millionen Euro in ihr Kaufbeurer Werk. Corona treibt den Bedarf an Computertomografen nach oben.

21.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Unternehmensgruppe Schleifring investiert kräftig in ihr Werk im Kaufbeurer Gewerbepark. Mit der Expansion schafft das Unternehmen mit Zentrale in Fürstenfeldbruck Kapazitäten für den steigenden Bedarf vor allem im Bereich der Medizintechnik, auf die der Standort in der Leonhard-Kluftinger-Straße spezialisiert ist. Schleifringe übertragen Daten, Energie, Luft und Flüssigkeiten zwischen bewegten und ruhenden Komponenten. Sie kommen unter anderem in Computertomografen (CT) zum Einsatz. Das Unternehmen beliefert alle namhaften Hersteller dieser Geräte. „Seitdem es Corona in unser aller Leben gibt, ist der weltweite Bedarf an CT-Scannern größer denn je“, sagt Geschäftsführer Stephan Bode. Die Gruppe investiert zehn Millionen Euro in einen geplanten Neubau und die Erweiterung des Maschinenparks.