Unternehmer aus Mauerstetten atmet auf: Nachfolgeregelung geglückt

Bei der Hartig GmbH in Mauerstetten (Ostallgäu) beginnt eine neue Ära. Warum der Generationenwechsel für den Gründer nicht selbstverständlich ist.

Von Allgäuer Zeitung Redaktion

08.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Gut zweieinhalb Jahre lang tüftelte Elrico Hartig, Geschäftsführer des gleichnamigen Betriebs in der Bahnhofstraße in Mauerstetten, an einer Nachfolgeregelung und kann jetzt sagen: „Der Aufwand hat sich gelohnt, jeder kümmert sich um die Bereiche, die bestens zu ihm passen.“ Denn während andere Unternehmer oft vergeblich nach Antworten auf die Frage suchen, wer einmal den Betrieb übernehmen wird, konnte der 60-Jährige aus dem Vollen schöpfen: Alle drei Söhne sind bereits seit mehreren Jahren im Geschäft tätig und wollten von sich aus einsteigen. Die Hartig GmbH vertreibt und montiert Insektenschutzgitter, Sonnenschutz für innen und außen sowie Glasdächer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.