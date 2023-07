Unumstritten die Nummer eins im Bezirk - die Ringer aus Westendorf

Der TSV Westendorf dominiert auch ohne Männerteam die schwäbische Meisterschaft im Ringen.

Die Bezirksmeisterschaften waren wieder einmal fest in der Hand der Westendorfer Ringer. Bei den Titelkämpfen in Kempten hatte der TSV allein 40 Nachwuchsathleten im Gepäck. Damit stellten die Ostallgäuer die meisten Akiven aller 16 teilnehmender Vereine. Dass bei der Vielzahl an Ringern die Gesamtwertung an Westendorf ging, dürfte niemand überrascht haben.

Neun Mal Gold für Westendorf

Das gesamte Team um Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele staunte nicht schlecht über viel Edelmetall: Neun Gold-, vier Silber- und allein 13 Bronzemedaillen erkämpften sich die Nachwuchsrecken aus dem Ostallgäuer Ringerdorf. Den größten zeitlichen Raum nahmen die Nachwuchskämpfe ein, ehe am späten Nachmittag dann auch die Männer bei den offenen Titelkämpfen an die Reihe kamen.

Bernhard Füller ist dabei

Athleten aus Bad Reichenhall, München, Unterföhring, Penzberg, ja sogar aus Hörbranz ( Vorarlberg) traten in Kempten an. Unter den 31 Teilnehmern im Griechisch-römischen und 20 im Freistil waren allerdings keine Westendorfer vertreten. Bernhard Füller, kommissarischer Abteilungsleiter bedauert das Fehlen der TSV-Ringer. Er begründet dies allerdings mit Terminüberschneidungen.

Weit über 100 Punkte Vorsprung

Doch auch ohne die Männer siegten die Westendorfer mit 322 Punkten souverän. Der Zweitplatzierte TSC Mering kam auf 196 Zähler, vor dem TSV Kottern (153) und Gastgeber SV 29 Kempten (122). Bezirksvorsitzender Stefan Günter sah tolle und spannende Kämpfe. Er zog ein positives Fazit. „Dass sich letztendlich drei Allgäuer Teams unter den Top fünf platzieren, zeigt, welch hervorragende Arbeit innerhalb der Vereine geleistet wird.

Ergebnisse TS Westendorf: