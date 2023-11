Unwetter tobt über Kaufbeuren

Die Feuerwehr Kaufbeuren ist in der Nacht zum Freitag im Dauereinsatz. Straßen überflutet. Bäume landen auf Auto.

17.11.2023 | Stand: 11:50 Uhr

Starker Regen und Sturmböen wüteten in der Nacht zum Freitag auch über Kaufbeuren. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz, um die Schäden zu bekämpfen. Kurz vor 2 Uhr ging der erste Alarm ein. Mehere Straßen und Unterführuingen im Stadtgebiet waren überschwemmt. So in der Augsburger und Füssener Straße und am sogenannten Elefantenklo. Laut stellvertretendem Kommandant Stefan Ostenrieder hatte Herbstlaub die Abläufe in den genannten Straßen verstopft, so dass das Regenwasser nicht abfließen konnte. Die Feuerwehr reinigte die Siebe der Gullis. Insgesamt waren sieben Aktive über eine Stunde im Einsatz.

Da die Gullis mit Laub verstopt waren, kam es in mehreren Straßen zu Überschwemmungen. Bild: Feuerwehr Kaufbeuren

Um 4 Uhr rückten diese erneut aus. Denn in der Alten Poststraße war eine Baumgruppe auf die Fahrbahn und auf ein parkendes Auto gestürzt. Die Feuerwehr beseitigte die Bäume soweit, dass die Straße wieder befahrbar war. Der städtische Bauhof übernahm die weiteren Aufräumarbeiten. Um den Baum auf dem Auto zu beseitigen, war ein Kranwagen nötig. Die Feuerwehr leuchtete den Einsatzort aus, damit die Arbeiten bewältigt werden konnten.