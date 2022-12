Uralte und ganz aktuelle "Kaufbeurer Ansichten"

Neuer Bildband bringt Darstellungen Kaufbeurens aus dem 19. Jahrhundert mit aktuellen Fotos zusammen. Auch in den Texten geht es nicht nur um die Vergangenheit.

18.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

„Man darf vermuten, dass wenige Städte dieser Welt Vergleichbares aufzuweisen haben“, heißt es nicht unbescheiden, aber vermutlich korrekt im Vorwort zum neuen Bildband „Kaufbeurer Ansichten“. Gemeint sind die knapp 300 kleinen Gemälde des Konditormeisters Andreas Schropp, der in den Jahren 1846 bis 1852 mit einem planvoll angelegten Bilderzyklus den Weg der ehemals Freien Reichsstadt in die Moderne dokumentierte. Nachdem das längst vergriffene Buch „Eine Liebe in Bildern“ diesen fragilen Schatz in den Beständen des Stadtarchivs allen Interessierten zugänglich gemacht hat, geht die Neuerscheinung nun (mindestens) einen Schritt weiter.

Den Anstoß gab eine Artikelserie von Helmut Lausser in der Allgäuer Zeitung

Verleger Josef Bauer hat Schropp und seine Bilder mit zwei weiteren Kaufbeurer Chronisten zusammengebracht. Zum einen mit dem Geschichtsexperten Helmut Lausser, der seit 2021 in unregelmäßigen Abständen in der Allgäuer Zeitung Aufsätze veröffentlicht, in denen er jeweils ein Schropp-Motiv beschreibt und die Entwicklung des entsprechenden Gebäudes oder Ensembles bis in die Gegenwart darstellt. Zum anderen den Fotografen Harald Langer, der ebenfalls regelmäßig für die AZ tätig ist und als begeisterter Flieger Kaufbeuren und Umgebung auch von oben dokumentiert.

Sogar der Brand des Hauberrisser-Hauses am Kaufbeurer Afraberg im Juni dieses Jahres hat Eingang in den Band gefunden

Herausgekommen ist dabei ein stattlicher Band, der ausgehend von den Arbeiten Andreas Schropps eine Brücke zwischen dem Kaufbeuren am Übergang von der Freien Reichsstadt zur Provinzstadt im Königreich Bayern im 19. Jahrhundert zum Kaufbeuren der unmittelbaren Gegenwart schlägt. Letztere wird durch Langers Aufnahmen repräsentiert, die sogar noch den Brand des Hauberrisser-Hauses am Afraberg im Juni dieses Jahres zeigen. Dafür wählte der Fotograf zum einen Schropps Blickwinkel auf die Wertachstadt, näherte sich ihr aber auch immer wieder aus ungewöhnlicher (Vogel-)Perspektive an. Die Brückenpfeiler dazwischen sind vor allem Laussers Texte, die bisweilen regelrecht zu bersten drohen angesichts des immensen Wissens des Autors um die stadthistorischen Zusammenhänge und Gegebenheiten.

"Kaufbeurer Ansichten" laden zum Schauen, Vergleichen und Entdecken ein

Eingestreut sind aber auch viele Fotografien aus der Zwischenzeit, insbesondere Bilddokumente vom Ablauf und den Folgen der großen innerstädtischen Bauvorhaben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. So laden die „Kaufbeurer Ansichten“ zur angeregten Lektüre, vor allem aber zum Schauen, Vergleichen und Entdecken ein. Vieles, was Schropp gemalt hat, ist noch zu erkennen, vieles aber auch unwiederbringlich verschwunden. Dieser Hauptteil des Buches schult zudem den Blick für gelungene, aber auch problematische Entwicklungen, die die Kaufbeurer Altstadt in den beiden Jahrhunderten genommen hat, seit Schropp zu Zeichenstift und Pinsel gegriffen hat.

Bekanntes erscheint plötzlich in einem anderen Licht

Die begleitenden Aufsätze zum Bilderteil, ergänzen, erläutern und erweitern diesen ausgezeichnet. So lässt Heimatverein-Vorsitzender Dr. Ulrich Klinkert den Leser an seinen „Unfrisierte(n) Gedanken beim Flanieren durch die Altstadt“ teilhaben und plädiert für eine gut geplante und geregelte Weiterentwicklung des historischen Kaufbeuren. Stadtheimatpflegerin Corinna Malek zeichnet die rasante Entwicklung der Wertachstadt vor allem in den 1950er und 1960er Jahren detailliert nach. Dr. Stefan Dieter hat eine hintergründige Biografie von Andreas Schropp aus der Feder des verstorbenen Jürgen Kraus für den neuen Band überarbeitet, und der frühere Stadtarchivar Dr. Stefan Fischer geht auf die einschneidenden Umbrüche für Kaufbeuren im 19. Jahrhundert ein. Ein Bilderbuch im besten Sinne, das das, was man in Kaufbeuren täglich vor Augen hat, bisweilen in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt.

Informationen zum Buch

Helmut Lausser/Harald Langer: „Kaufbeurer Ansichten. Von Schropps Aquarellen bis zu Langers Luftbildern“, Bauer-Verlag, Thalhofen 2022. Das Buch (ISBN 978-3-95551-174-6) hat 296 Seiten, kostet 35 Euro und ist im Buchhandel sowie direkt beim Verlag erhältlich.