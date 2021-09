Da sie weder Smartphone noch PC besitzt, ist die Urlaubsbuchung für eine Kaufbeurerin schwierig. Reisebüros erklären warum das so ist und wie sie helfen können.

„Ich habe mich so gefreut und schon den Koffer aus dem Keller geholt“, sagt Ernestine Ostermeier aus Kaufbeuren. „Und dann kriegst du so einen Dämpfer.“ Die 76-jährige Kaufbeurerin gönnt sich einmal im Jahr einen Urlaub. Heuer sollte es für 14 Tage nach Mallorca gehen. Doch das Reisebüro konnte die gewünschte Auszeit nicht buchen. Der Grund: Ostermeier besitzt keine E-Mail-Adresse. Kein Problem, habe sie sich gedacht. „Dann halt in die Türkei oder Ägypten.“ Doch das Problem blieb das selbe.