Uschi, der gute Geist vom Dorfgemeinschaftshaus Hirschzell

Das Dorfgemeinschaftshaus "Sonne" in Hirschzell hat eine lange Geschichte. Nun soll es sogar in dem Wirtshaus spuken.

19.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in manches Geheimnis eintauchen.

Seit 2021 wird das Dorfgemeinschaftshaus „Sonne“ in Hirschzell rege betrieben. Das Gebäude hat laut dem Hirschzeller Wolfgang Wiedemann eine sehr lange Geschichte hinter sich. Es heißt, die Staufer hätten dort schon um das Jahr 1200 einen Geheimgang vom Schlossberg zur „Sonne“ gebaut und das Gewölbe als Lagerstätte für Baumaterialien verwendet. Gefunden wurde dieser Gang allerdings nie.

Uschi war die letzte Wirtin in der "Sonne"

1761 wurde das Gebäude auf dem mittelalterlichen Gewölbe errichtet und seitdem war es ein Bauernhof, eine Herberge und schließlich ein Wirtshaus. Laut Wiedemann wurde die „Sonne“ bis 2009 bewirtschaftet. Die letzte Wirtin hieß Uschi Winkler. „Sie war sehr beliebt im Dorf. Gerade Kinder kauften sich bei ihr gerne ein Eis“, sagt Wiedemann.

Nachdem sie gestorben war, verkümmerte das Anwesen, bis es von den Hirschzellern zu einem Dorfgemeinschaftshaus umgebaut wurde. Seither sei es sehr häufig vorgekommen, dass zwischen Mitternacht und 1 Uhr das Licht im Dachboden brannte. Ein Nachbar bemerkte dies und informierte das Ehepaar Wiedemann, die heutigen Wirtsleute. Doch auch die fanden keinen Grund, warum das Licht nachts angeht. Sogar zwei Wildkameras wurden aufgestellt, um ein eventuell nicht erwünschtes Tier zu lokalisieren. Aber ohne Ergebnis.

Uschi passt auf das Wirtshaus auf

Man munkelt, dass Uschi ab und zu nach dem Rechten sieht und das Licht einschaltet. So müssen jetzt die Betreiber der „Sonne“ damit leben, dass Uschi ab und zu als unsichtbarer Geist im Wirtshaus herumspukt und nach dem Rechten sieht. „Uschi passt auf“, resümiert Wiedemann. Sie sei eine leidenschaftliche Wirtin und zuverlässige Frau gewesen, die ihr Wirtshaus geliebt habe.

