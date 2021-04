Ute Sperling muss Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren verlassen

Verwaltungsrat geht neue Wege: Ab März 2022 soll der Vorstand durch eine Managementgesellschaft gestellt werden. Wie kam es zu der Entscheidung?

27.04.2021 | Stand: 12:50 Uhr

Die Chefin der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, Ute Sperling, wird das Kommunalunternehmen zum 1. März 2022 verlassen. Am Montag hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung beschlossen, Sperlings Vertrag nicht zu verlängern. Dieser endet regulär im Februar 2022. In Zukunft wollen die Träger des Klinikverbunds, der Landkreis Ostallgäu und die Stadt Kaufbeuren mit einer Managementgesellschaft zusammenarbeiten.

Weichen für Ausschreibung gestellt

„Das Kommunalunternehmen wird nicht verkauft oder privatisiert, sondern breiter aufgestellt“, sagt Verwaltungsratsvorsitzende und Landrätin Maria Rita Zinnecker. Die Weichen für die erforderliche Ausschreibung seien in der Sitzung gestellt worden.

Ab dem 01. März 2022 soll der Vorstand des Kommunalunternehmens durch eine Managementgesellschaft gestellt werden. Das hat der Verwaltungsrat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen und die Weichen für die dazu erforderliche Ausschreibung gestellt. „Landkreis und Stadt bleiben weiter Träger des Unternehmens mit der Entscheidungshoheit. Das Kommunalunternehmen wird nicht verkauft oder privatisiert, sondern breiter aufgestellt“, sagt Verwaltungsratsvorsitzende und Landrätin Maria Rita Zinnecker.

Rote Zahlen wegen Corona

Für das Kommunalunternehmen und seine Häuser, dies hat nicht zuletzt auch die Corona-Pandemie gezeigt, ergeben sich aufgrund der sich oftmals ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen und des damit verbundenen administrativen Aufwands medizinische und wirtschaftliche Herausforderungen in Mitten eines großen Wettbewerbsumfeldes. Diese Erfahrungen und Zukunftsperspektiven standen für den Verwaltungsrat bei seiner Entscheidung im Fokus, das Management der Kliniken an ein Unternehmen zu übertragen, um eine nachhaltige und zukunftsfähige Weiterentwicklung der eigenen Häuser zu ermöglichen.

Vertrag läuft regulär aus

Der Schritt soll gegangen werden, nachdem der Vertrag des bisherigen Vorstands, Frau Ute Sperling, im Februar 2022 regulär endet. Dazu hat der Verwaltungsrat in seiner gestrigen Sitzung die Verwaltungsratsvorsitzende und Landrätin Maria Rita Zinnecker und ihren Stellvertreter, Oberbürgermeister Stefan Bosse, beauftragt, das Verfahren zur Beauftragung einer Managementgesellschaft mit ausreichender Vorlaufzeit zu beginnen.

Lesen Sie auch

Ein Haushalt im Zeichen der Pandemie Wie sich Corona auf die Finanzlage im Ostallgäu auswirkt

Eine Managementgesellschaft stellt einen Alleinvorstand, der in ein Team mit entsprechenden Kompetenzen eingebunden ist und auch auf die Ressourcen der Managementgesellschaft im Hinblick auf Beratung und das vielfältige Know-how zurückgreifen kann. Die Struktur des Kommunalunternehmens mit Vorstand und Verwaltungsrat als kommunalem Aufsichtsgremium bleibt dabei erhalten; auch an der ausschließlich kommunalen Trägerschaft der Kliniken soll sich nichts ändern.

Sperling führt Geschäfte bis Ende Februar weiter

Bis die neue Managementgesellschaft am 1. März 2022 ihre Arbeit beginnt, führt Vorstand Ute Sperling das Unternehmen weiter. „Der Verwaltungsrat hat vollstes Vertrauen in Frau Sperling. Sie behält bis zum Vertragsende die Führung des Unternehmens“, erteilt Zinnecker möglichen Spekulationen über einen vorzeitigen Wechsel eine Absage.

Co-Vorstand Fischer hat Ende 2021 das Handtuch geworfen

Erst Ende 2021 hat Sperlings Kollege, Co-Vorstand Andreas Fischer, die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren verlassen. Den gebürtigen Oberfranken zog es zurück in seine Heimat. Berufliche und private Entwicklungen liefen „nicht immer im Einklang“, sagte der 46-Jährige damals. Er war im März 2019 nach Kaufbeuren gekommen, um gemeinsam mit Sperling die Doppelspitze des Kommunalunternehmens zu bilden.