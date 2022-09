Vanessa Hafenbrädl bringt Stadtmuseum Kaufbeuren zum Leuchten

Die Videokünstlerin gestaltet ab 9. September die „Buronale"-Ausstellung im Stadtmuseum mit einer Arbeit, die sie spieziell für Kaufbeuren geschaffen hat.

07.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Von Anfang an ist die Videokunst fester Bestandteil des Allgäuer Autorenfilmfestivals Filmzeit. Alle zwei Jahre gehört eine entsprechende Ausstellung, die „Buronale“, zum Programm. Heuer präsentiert die Künstlerin Vanessa Hafenbrädl ihre Videoinstallation „KB WIRWIRWIR“ von Freitag, 9. September, bis Sonntag, 16. Oktober, im Sonderausstellungsraum des Kaufbeurer Stadtmuseums.

Die Wertachstädter kennen Hafenbrädls Arbeit schon von "Kaufbeuren leuchtet"

Hafenbrädl lebt am Ammersee, ist international tätig und auch in Kaufbeuren inzwischen eine gute Bekannte. Denn im Zuge des Veranstaltungsformats „Kaufbeuren leuchtet“ waren ihre Videoarbeiten im November vergangenen Jahres im Spitalhof zu sehen. Bei „Kaufbeuren leuchtet“ zeigen Lichtkünstler ihre Bearbeitung eines jährlich individuell gestellten Themas. Ihre Werkzeuge sind Kameras, Animationen, Farben oder Lichtquellen. Ihre Leinwand sind die Gebäudefassaden, Straßen und Plätze des öffentlichen Raumes in der Innenstadt. „Kaufbeuren leuchtet“ ist eine Veranstaltung der Kulturabteilung der Kaufbeurer Stadtverwaltung und fand 2019 zum ersten Mal statt.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Historische Porträts und aktuelle Aufnahmen von Wertachstädter Bürgerinnen und Bürgern

Lesen Sie auch

Festival Filmzeit: Wettbewerb zum Thema Heimat im Kino Kempten Kurzfilm-Festival

In ihrem Werk „KB WIRWIRWIR“ kombiniert Hafenbrädl historische Porträts von Kaufbeurerinnen und Kaufbeurern mit aktuellen Filmaufnahmen von Wertachstädter Bürgern. Es geht um Begegnungen, Kommunikation und soziale Kompetenz. Diese eigens für Kaufbeuren produzierte Projektion erhält nun eine neue Bühne im Stadtmuseum. Zum vertieften Verständnis der Videoarbeit bekommt jede Besucherin und jeder Besucher ein Büchlein mit Bildern der Projektion und den begleitenden Texten. An den Sonntagen während der Ausstellungszeit bietet das Stadtmuseum zudem kurze Einführungen in die Ausstellung an. Beginn ist am 18. September, 25. September, 2. Oktober, 9. Oktober und 16. Oktober jeweils um 11 Uhr. Um Voranmeldung wird gebeten.

Das Hauptprogramm der Filmzeit läuft von 2. bis 16. Oktober

Wurde die „Buronale“ in der Anfangszeit noch im öffentlichen Raum sowie auf der großen Leinwand neben anderen Genres gezeigt, war bald klar, dass diese Form der Filmkunst in einer eigenen, musealen Präsentation besser zur Wirkung kommt. 2014 begann deshalb die Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum. Seit 2016 ist die „Buronale“ dort jedes zweite Jahr im Rahmenprogramm des Festivals. Die Filmzeit findet heuer, wie berichtet, von 2. bis 16. Oktober in Kaufbeuren, Kempten und Immenstadt statt. Ganz bewusst nicht auf Genres, Themen oder Längen festgelegt hat sich die Filmzeit seit ihrer Gründung 2008 von einer Wochenendveranstaltung im Kaufbeurer Stadttheater zu einem zweiwöchigen Festival in der Region entwickelt. Informationen zum kompletten Festivalprogramm gibt es hier.