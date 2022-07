Variabel im Abgang - Reform im Amateurfußball

Der Fußballverband führt die Zeitstrafe wieder ein – das stößt zumeist auf positive Resonanz.

16.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ostallgäu Bei allen Fußballspielen von der untersten Klasse bis einschließlich der Landesliga haben Schiedsrichter künftig eine zusätzliche Option, um Übeltäter auf dem Platz zu bestrafen. Die Zehn-Minuten-Zeitstrafe ist zurück und stößt bei zahlreichen Vertretern hiesiger Vereine auf recht viel Zuspruch.

Mehr Spannung im Spiel

Fred Jentzsch, Trainer beim SV Eggenthal, etwa erklärt, dass sich die Zeitstrafen schon ganz früher bewährt hätten. „Das Gute ist, dass man nicht direkt einen Spieler verliert und als Trainer noch reagieren kann.“ Obwohl auch weiterhin bei üblen Fouls ein direkter Platzverweis möglich ist, wird die Zeitstrafe in der Regel einem frühzeitigen Duschen vorangestellt. Dadurch werde das Spiel mitunter auch spannender, glaubt Mahmut Kabak, Trainer des Bezirksligisten SpVgg Kaufbeuren. „Im Jugendbereich hat die Zeitstrafe bereits gezeigt, dass diese Minuten dem Spieler helfen, wieder runterzukommen.“ Für die gegnerische Mannschaft würden sich spannende Möglichkeiten bieten, wenn sie temporär in Überzahl agieren kann. Die Zeitstrafe also würde Spiel spannender und emotionaler machen, glaubt der Kaufbeurer Übungsleiter.

Mehr Zeit für die Deeskalation

Dass die Zeitstrafe „zur Deeskalation und Beruhigung eines Spiels beitragen kann“, glaubt auch René Bienwald, Fußballabteilungsleiter beim ASV Hirschzell. Auch er verweist darauf, dass sich die Regelung bei Nachwuchsspielen längst bewährt habe, gibt aber zu, dass sie im Herren-Bereich zunächst ein „ungewohntes Mittel“ darstelle. Ein gutes Mittel seien die Zeitstrafen, sagt SVO-Germaringen-Fußball-Abteilungsleiter Oliver Baumann, etwa bei Fouls, für die Gelb zu wenig und Rot zu viel sei. „Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, einen Spieler nicht direkt ganz vom Platz zu stellen“, findet er. Aber: „Spannend wird es sein, wie einheitlich die Auslegung in der Praxis erfolgt“, sagt Baumann.

Bislang nicht vermisst

Thomas Göttle, Coach vom in die Kreisliga aufgestiegenen FC Buchloe, gibt sich derweil etwas verhaltener. „Ich habe die Zeitstrafen nicht vermisst und ich brauche sie auch nicht“, kommentiert er die Einführung der Regel und begründet dies damit, dass er in der Vergangenheit ohnehin nur gute Erfahrungen mit den zugeteilten Schiedsrichtern gemacht habe.