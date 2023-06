Voller Sorge hat ein Vater am Dienstagmittag die Feuerwehr Kaufbeuren alarmiert: Ihm war die Tür zugefallen und sein Baby blieb in der Wohnung zurück.

20.06.2023 | Stand: 16:05 Uhr

Die Feuerwehr Kaufbeuren hat am Dienstagmittag einem Vater in Neugablonz geholfen: Dem Mann war die Tür zugefallen, in der Wohnung blieb sein neun Monate altes Baby zurück.

Die Einsatzkräfte öffneten die Tür in der Lerchenfeldstraße. "Überglücklich konnte der Vater sein unverletztes Kind in die Arme nehmen", heißt es in der Feuerwehrmeldung.

Zuvor hatte der Mann laut Feuerwehr sogar versucht, mithilfe der Nachbarn über das Dachfenster in die Wohnung zu gelangen.