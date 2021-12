Verdacht auf Kinderpornografie: Spezialkräfte durchsuchen Wohnung eines Ostallgäuers

Die Polizei durchsucht die Wohnung eines 57-jährigen Ostallgäuers wegen des Verdachts auf Kinderpornografie. Warum dafür Spezialkräfte zum Einsatz kommen.

08.12.2021 | Stand: 16:42 Uhr

Ein 57-jähriger Ostallgäuer wird verdächtigt, Kinderpornografie zu besitzen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Ermittler der Kriminalpolizei Kempten durchsuchten am Dienstagnachmittag die Wohnung des 57-jährigen Fachinformatikers.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Beamten vor seiner Tür stehen. Nach Angaben der Polizei wurde sein Anwesen bereits im Jahr 2020 auf kinderpornografisches Material durchsucht. Damals wurden die Beamten fündig. Zudem ergaben sich Hinweise auf weitere Datenträger mit entsprechenden Inhalten. Deshalb wurde die Wohnung nun erneut durchsucht.

Polizei stellt Vielzahl an Datenträger und scharfe Munition sicher

Der Mitteilung zufolge ging die Polizei davon aus, dass der Ostallgäuer scharfe Waffen besitzt. Aus diesem Grund unterstützten Spezialeinsatzkräfte die Durchsuchung. Neben einer größeren Menge an scharfer Munition stellten die Ermittler eine Vielzahl an Datenträger sicher. Diese sollen nach Angaben der Polizei in den nächsten Monaten ausgewertet werden. Ob sie tatsächlich kinderpornografisches Material beinhalten, wird sich dann herausstellen.

