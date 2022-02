Verdiente Auszeichnung für den TV Neugablonz

Der TV Neugablonz ist Nationaler Faustball-Stützpunkt – der dritte in Bayern. Dafür muss der Verein in der Bundesliga spielen und besondere Jugendarbeit machen.

Die Abteilung Faustball des TV Neugablonz kann eine langjährige aktive und erfolgreiche Geschichte vorweisen. In Anerkennung eben dieser und der aktuellen Erfolge wurde die Abteilung vom Deutschen Faustballbund mit dem Titel „Nationaler Faustball-Stützpunkt“ ausgezeichnet. Doch was versteckt sich hinter diesem Titel? Wir haben bei Fritz Unger, stellvertretenden Vizepräsidenten des deutschen Faustballbundes und Präsident des Bayerischen Turnspielverbands, nachgefragt.

Einer von 20 Vereinen

Unger erläutert: Mit dem Titel „Nationaler Faustball-Stützpunkt“ werden die Vereine in Deutschland herausgehoben, die sich in besonderer Art um ihren Sport verdient machen. Das bedeutet, dass dort Bundesligasport betrieben und aktive gute Nachwuchsarbeit geleistet wird sowie sich der Verein auch auf lokaler Ebene durch Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, Verbänden und Institutionen auszeichnet. Dies mache die Faustballabteilung des TV Neugablonz in vorbildlicher Art und Weise, sagte Unger. Völlig verdient erhalte sie deshalb als dritter bayerischer Verein die Auszeichnung – deutschlandweit sind es 20.

Herren und Frauen in der Bundesliga

Die Damen- und Herrenmannschaften, von denen jeweils die 1. Garnitur in der Bundesliga spielt, bestehen ausschließlich aus Neugablonzer Eigengewächsen, die bereits von Kindesbeinen an in der Abteilung Faustball spielen. So war es für Vorstandsmitglied Magnus Elstner klar, dass er die Bewerbung beim Faustballbund quasi einreichen muss. Mehr als 50 Prozent der erwachsenen Spieler und Spielerinnen sind aber nicht nur selber aktiv, sondern gleichzeitig auch noch Übungsleiter bei mindestens einer der Jugendmannschaften tätig und im Schnitt zwei bis drei Mal pro Woche mehrere Stunden in der Halle oder auf dem Trainingsplatz.

Bezirksfachschiedsrichterwart aus Neugablonz

Neben den Einheiten und einer Vielzahl von Spieltagen, die im gesamten süddeutschen Raum stattfinden, veranstaltet der Verein jährlich internationalen Pokalturniere und ist regelmäßig Ausrichter überregionaler Meisterschaften in allen Altersklassen. Hierfür können eine Vielzahl eigener Schiedsrichter gestellt werden – zudem stammt Bezirksfachschiedsrichterwart Thorsten Scheuba aus Neugablonz. Wie gut das gesamte Sozialgefüge in der Abteilung ist, zeigen aber auch die vielen Ehrenamtlichen, die sich neben den aktiven Sportlern immer wieder bereit erklären, Fahrdienste, Verkaufsschichten und das Backen von Kuchen zu übernehmen.

Breit gefächertes Angebot für die Jugend

Die Jugendarbeit wird auch – und besonders – außerhalb des Trainings großgeschrieben, sodass der Nachwuchs bei Ausflügen, Feiern und Hüttenwochenenden ein positives soziales Umfeld kennenlernt und in einer Vielzahl von Kooperationen mit dem örtlichen Jugendring ein breit gefächertes Angebot erleben darf. Nichtsdestotrotz hat dieser Bereich wegen der vielen Einschränkungen in der Coronazeit gelitten und muss deshalb in Bälde besonders in den Fokus genommen werden. „Dies wird in naher Zukunft, eine der Hauptaufgaben der nächsten Leitungsriege sein“, sagt der langjährige Abteilungsleiter Michael Böhm, der bei den nächsten Wahlen den Staffelstab weitergeben wird.

Anerkennung und Verpflichtung

So ist der neu verliehene Titel nicht nur eine besondere Anerkennung der Deutschen Faustball Liga, sondern bringt auch eine besondere Verantwortung mit sich, die Jugendarbeit weiter zu fördern und die Aktivitäten auszubauen, um weiterhin auf dem aktuell hohen Niveau bestehen zu können. Die Abteilung hofft in diesem Zuge weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Kaufbeuren und auf diesem Weg, ihren Sport bekannter machen zu können.

Wer Interesse hat, den Faustballsport kennenzulernen ist eingeladen, sich die Trainings beim TV Neugablonz anzuschauen. Auch die Teilnahme zur Probe ist möglich. Das einzige, was mitgebracht werden muss, ist das Interesse an Ballsport und die Begeisterung an einer tollen Gemeinschaft. Informationen, Anmeldungen oder Trainingszeiten gibt es auf der Internetpräsenz des Vereins.