Sportvereine im Ostallgäu: Keine Initiativen für die "LGBT-Gemeinde"

In Ostallgäuer Sportvereinen gibt es keine Aktionen oder Projekte für die "LGBT-Gemeinde". Worum geht es dabei eigentlich?

19.08.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Schwul oder lesbisch? Na und! Im Frauen-Fußball ist das kaum ein Thema: Bei der Europameisterschaft in England 2022 waren 59 Spielerinnen lesbisch oder queer, bei der momentan laufenden Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland fünf aus der deutschen Nationalmannschaft. Bei den Männern ist das hingegen anders: Es gibt keinen aktiven Fußballer, der sich geoutet hat. Dementsprechend fällt auch die Bilanz im Ostallgäuer Vereinssport aus – prominente Beispiele, Initiativen oder Engagements: Fehlanzeige. „Uns ist bisher kein LGBT-Sportverein im Allgäu bekannt“, erklärt Florian Bodendörfer vom Vorstand von Allgäu Pride. "LGBT" oder "LGBTIQ+" steht für asexuell, bisexuell, schwul, lesbisch, trans-, intergeschlechtlich.

Stadt Kaufbeuren und Landkreis haben keine Kenntnisse

Auch bei der Stadt Kaufbeuren gibt es keine Kenntnis über derartige Clubs oder Initiativen: „Sportvereine sind uns keine bekannt. Die meisten Vereine konzentrieren sich ja auf ’ihren, Sport oder ihre Abteilungen und sind da neutral gehalten“, erklärt der städtische Pressesprecher Tobias Müller. Sowohl er als auch das Landratsamt Ostallgäu verweisen stattdessen auf den Verein Allgäu Pride, der sich selbst eine „bunte Gruppe junger queerer Menschen und Straight Allies mit Bezug zum Allgäu“ nennt. Der kann zwar auch keine konkreten Beispiele nennen, weiß aber: „Wir sind aber davon überzeugt, dass in vielen Allgäuer (Sport-)vereinen bereits Menschen aus der LGBTIQ+ Community aktiv sind, unter anderem auch einige, welche bei uns im Verein aktiv sind“, berichtet Bodendörfer.

Homosexualität im Fußball bei Männern ein Tabuthema

Doch bei den Männern im Profi-, aber auch im Amateurfußball sei Homosexualität weitgehend ein „Tabuthema“, teilt der Bayerische Fußball-Verband mit – weshalb weder Vereine noch Aktionen bekannt seien. Aber dem Verband sei das Thema bewusst: So habe der BFV bereits einen rechtlichen Rahmen abgesteckt und in der Spielordnung die Situation von Transgendern oder Diversen geklärt – lange vor dem DFB oder der FIFA. Zudem sei der Verband auf der Suche nach einer festangestellten Person, die sich um das Thema Diversität und Nachhaltigkeit kümmern soll – ebenso wie nach einer Vertrauensperson für diesen Bereich, teilt der BFV mit und betont: „Wir bekennen uns zur Vielfalt. Jeder soll und kann Fußball spielen.“

Beratungsstellen und Allgäu Pride werden gefördert

Auch die Stadt und der Landkreis berichten von ersten allgemeinen Schritten, in dem Bereich hilfreich zu sein – so fördert Kaufbeuren auch Allgäu Pride: „Der Verein ist Veranstalter der Pride-Week Ende August. Das bezuschusst die Stadt auch mit Fördergeldern – „Demokratie leben“ – die sie vom Bund erhält, und die für solche Zwecke vorgesehen sind“, erklärt Müller. Und Benjamin Schäling, Pressesprecher im Landratsamt, erläutert, dass sich die Gleichstellungsbeauftragten vom Kreis und der Stadt der Thematik angenommen haben: „Die Beratungsstelle ,Schwubis’ bietet bereits persönliche Beratung in Kaufbeuren in den Räumen der Gleichstellungsstelle an. Für die Beratungsstelle ,Lebis’ streben die beiden Gleichstellungsstellen das auch an.“ Schäling verweist auch auf einen „Fachtag Geschlechtervielfalt“ am 7. März 2024 im Kolpingsaal in Kaufbeuren.

Allgäu Pride bietet Vereinen Hilfe an

Der Vorstand von Allgäu Pride hofft, dass viele Vereine nur einen Anstoß brauchen – oder sich mehr trauen sollten: „Wir sind davon überzeugt, dass zwar viele der Vereine LGBT-freundlich sind, diese müssten es aber noch viel aktiver extern kommunizieren. So würden sich queere Menschen noch willkommener fühlen oder vielleicht auch aktiv bei diesen Vereinen werden“, sagt Bodendörfer. Tobias Müller von der Stadt hingegen sieht das Thema in den Vereinen vor Ort eher nachrangig: „Meine persönliche Meinung ist, dass das eine nachgeordnete Rolle spielt. Ähnlich wie beispielsweise die Religionszugehörigkeit oder die Herkunft. Der Sinn von Sport ist ja Menschen zu verbinden.“ Zumindest sollte er das sein. Nichtsdestotrotz: Allgäu Pride würde sich über Aktionen oder Projekte aus Vereinen freuen und bietet an, „dass wir auch LGBT-freundliche Vereine bewerben können“.