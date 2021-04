Verfolgungsjagd endet mit Schlägen und schließlich vor Gericht

05.04.2021 | Stand: 07:00 Uhr

Eine regelrechte Verfolgungsjagd lieferte sich ein 32-jähriger Kaufbeurer im Mai 2020 mit einem 19-Jährigen, der ihn zuvor fast von der Straße gedrängt hatte. Sie endete mit einem von der Fahrbahn abgekommenen Fahrzeug, Rippenprellungen und zwei Platzwunden.

Von der Straße gedrängt

Die Anklage lautete deshalb vorsätzliche Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung. Zu letzterem Vorwurf kam es, da der Beschuldigte dem Geschädigten teilweise bis auf zwei Meter aufgefahren sei. Dies bestätigte er zwar, gab aber an, dass er, aufgrund der geringeren Motorisierung seines eigenen Autos, die meiste Zeit mehrere hundert Meter entfernt gewesen wäre. Auch den Vorwurf, der Geschädigte sei in einer schärferen Kurve durch seine Bedrängnis von der Fahrbahn abgekommen, berichtigte er. Er sei zu diesem Zeitpunkt „bestimmt 200 Meter von ihm“ weg gewesen. „Ich wollte ihn nicht vor mir hertreiben, sondern nur an ihm dranbleiben, um ihn zur Rede zu stellen“, erklärte der 32-Jährige. Den Grund hierfür schilderte er bis ins Detail und zeigte sich sichtlich beschämt über den Ausgang der Geschehnisse. Während er den Geschädigten auf der B 12 überholen wollte, hätte sich dessen Außenspiegel immer weiter genähert, was den Angeklagten schließlich zwang, auf die Gegenfahrbahn auszuweichen und beinahe eine Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug auslöste.

Aus Angst wurde Wut

Der Geschädigte erklärte, dass er das Auto des Beschuldigten nicht gesehen habe. Bei Letzterem hätte diese Unachtsamkeit dennoch Angst ausgelöst, welche laut eigener Aussage schnell in Wut über die „Gefährdung seines Lebens“ umschwenkte.

Als der 19-Jährige in der Kurve von der Fahrbahn abkam und aus seinem Auto ausstieg, stoppte auch der Angeklagte seinen Wagen. Der Geschädigte sei mit „hochrotem Kopf“ und schreiend auf ihn zugekommen. Sie hätten sich dann gepackt, der Angeklagte räumte aber ein, dass sein Kontrahent nicht weiter handgreiflich geworden wäre. Er selbst schlug ihm ins Gesicht.

Mit dem Fuß in die Rippen getreten

Den Vorwurf, ihm, nachdem er zu Boden ging, mit dem Fuß in die Rippen getreten zu haben, wies er ab. Der Geschädigte sei ihm lediglich „auf seinen Fuß gefallen“, worauf er ihn „unsanft runtergeschubst“ hätte. Nach der geständigen Aussage seines Mandanten wies der Verteidiger auf ein parallel laufendes Zivilverfahren mit einer Schmerzensgeldforderung hin, was der Angeklagte bereits zum Anlass genommen hatte, sich schriftlich zu entschuldigen und 1000 Euro anzubieten. Dies wurde von der Gegenseite, die sich einen Betrag von 2500 Euro erhofft, abgelehnt.

Geschädigter fühlte sich bedrängt

Der Geschädigte erklärte, dass er sich zum Tatzeitpunkt stark vom Beschuldigten bedrängt gefühlt habe, weil er ihn „dauernd im Rückspiegel gesehen“ habe, was ihn veranlasst hätte, „eindeutig zu schnell für die nasse Straße“ zu fahren. Hinsichtlich der Abstände zwischen beiden Fahrzeugen zeigte sich aber sowohl bei ihm als auch bei den Zeugen, die damals mit ihm im Fahrzeug gesessen hatten, große Unsicherheit, weshalb der Richter beschloss, sich nur auf die Körperverletzung zu konzentrieren.

Angeklagter entschuldigt sich

Abschließend zur Beweisaufnahme entschuldigte sich der Angeklagte glaubhaft beim Geschädigten. Er hätte nach dem Vorfall bereits einen Antiaggressionskurs besucht, dessen Zertifikat er dem Richter vorlegte. Dies rechnete ihm die Staatsanwältin während ihres Schlussplädoyers neben den fehlenden Vorstrafen und den unerheblichen Verletzungsfolgen positiv an. Sie hielt eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 80 Euro tat- und schuldangemessen. Der Verteidiger stimmte dem zu, forderte aber 50 Tagessätze zu je 70 Euro.

"Sinnlose Aggression"

Das Urteil, das der Richter sowohl mit dem positiv bewerteten Handeln des Angeklagten, „das manche nicht einmal als Bewährungsauflage durchhalten“, als auch dem demgegenüber stehenden „sinnlosen Akt der Aggression“ rechtfertigte, fand mit 60 Tagessätzen zu je 75 Euro einen Kompromiss. Das Urteil ist rechtskräftig.