Verkehrsrowdy gibt sich als Polizist aus

Erst bremst der Fahrer einer weißen Mercedes E-Klasse eine junge Frau aus. Dann beleidigt er sie und behauptet, Polizist zu sein.

23.01.2022 | Stand: 12:37 Uhr

Der Fahrer einer weißen Mercedes E–Klasse mutierte laut Polizeibericht am Freitag gegen 16 Uhr auf der Kaufbeurer Straße in Biessenhofen zum Verkehrsrowdy. Zunächst wollte er kurz nach der Nestlé-Unterführung den Wagen einer 27-Jährigen überholen. Da Gegenverkehr kam, drängte der Mercedesfahrer wieder nach rechts und die junge Frau musste stark abbremsen, um ein Abdrängen und einen Zusammenstoß zu vermeiden. Am Ortsausgang von Biessenhofen in Richtung Kaufbeuren bremste der Rowdy die Frau plötzlich bis zum Stillstand aus, stieg aus und ging zu ihr hin.

Fahrerin und Beifahrer beleidigt

Dabei beleidigte er die Biessenofenerin und ihren Beifahrer und gab widerrechtlich an, Polizeibeamter zu sein. Als die Frau den Dienstausweis verlangte, stieg der Mercedesfahrer rasch wieder ein und brauste Richtung Kaufbeuren davon. Hinweise erbittet die Polizei Marktoberdorf, Telefon 08342/9604-0.