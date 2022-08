Verkehrte Welt - SVK verliert, SVO gewinnt

Die SpVgg Kaufbeuren muss beim Aufsteiger Kissing Federn lassen. Dafür holt Germaringen den ersten Sieg. Die Brüder Wörz sorgen für Jubel.

08.08.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Ausgerechnet beim Aufsteiger Kissinger SC kassierte die SpVgg Kaufbeuren ihre erste Saisonniederlage in der Bezirksliga. Aber ein anderer Aufsteiger war sogar auswärts erfolgreich: Denn der SVO Germaringen kam in Ziemetshausen zu seinem ersten Sieg.

Erleichterung beim SVO

Die Erleichterung über den ersten Saisonsieg war der Mannschaft und den Verantwortlichen des SVO Germaringen nach dem 2:0-Auswärtserfolg in Ziemetshausen buchstäblich abzulesen. Zum einen gab es diesmal eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem vorigen Spiel und nach drei Aluminiumtreffer der Heimelf waren die Ostallgäuer dieses Mal auch mit dem Glück des Tüchtigen im Bunde. „Diesmal hatten wir einfach den besseren Start, und wir sind bereits nach einer guten Viertelstunde mit 2:0 in Führung gelegen. Da spielt es sich dann ganz anders, als wenn du schon früh einem Rückstand hinterherlaufen musst“, beschreibt Patrick Wörz die geänderte Ausgangslage.

Patrick Wörz an beiden Treffern beteiligt

Der Germaringer Mittelfeldstratege war auch maßgeblich daran beteiligt: Beim 1:0 war er selbst der Torschütze (12.) und kurz darauf leistete er beim 2:0 von seinem Bruder Timo die Vorarbeit. „Eigentlich hätten wir schon früher den Sack zumachen müssen, denn die Chancen dazu waren auf jeden Fall vorhanden“, bedauert Patrick Wörz, der jedoch im Anschluss seiner gesamten Mannschaft ein großes Lob attestierte, weil sie den Vorsprung mit viel Engagement und Leidenschaft über die Zeit gespielt hatte.

SVK ohne Biss

Eine Niederlage, die nicht sein hätte müssen. Mit 0:2 verloren die SpVgg Kaufbeuren beim Aufsteiger Kissinger SC und zudem Maximilian Nieberle mit Roter Karte. Während die Heimelf in der ersten Halbzeit aus zwei Chancen zwei Tore machten, war die SVK vor dem Tor nicht konsequent genug. Jannik Keller nach dem Spiel: „Heute haben wir speziell im Zweikampf die nötige Aggressivität vermissen lassen. So was kommt vor und wird das ein oder andere Mal wieder vorkommen. Wichtig ist nach so einem Spiel, wieder aufzustehen.“ Beim 1:0 für Kissing war es ein verlorener Zweikampf, nachdem die SVK den Ball eigentlich schon gehabt hatte, beim 0:2 ging wohl ein klares Abseits voraus.

Am Mittwoch schon wieder Pokal

Die Kaufbeurer warfen nach dem Platzverweis alles nach vorne und versuchten, mit langen Bällen zum Abschluss zu kommen, doch die Abwehr um den sicheren Kissinger Torwart war nicht zu bezwingen. Im Gegenzug verhinderte SVK-Torwart Mario Zeche weitere Treffer der Kissinger bei Konterangriffen. Für die SpVgg Kaufbeuren geht es bereits am Mittwoch weiter. In der fünften Runde des Totopokals kommt Absteiger SV Egg an der Günz ins Parkstadion, Anstoß ist um 19.30 Uhr. Egg ist mit drei Siegen in der Bezirksliga gestartet und geht als Favorit in das Spiel. (hr)

Lesen Sie auch