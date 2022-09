Vermeintlich leicht: Mannschaften aus Kaufbeuren und Germaringen spielen gegen Schlusslichter

Die Spielvereinigung Kaufbeuren trifft auf den TSV Haunstetten, der SVO Germaringen spielt gegen den TV Bad Grönbach. So blicken die Fußballer auf die Partien.

16.09.2022 | Stand: 17:26 Uhr

Auf den TSV Haunstetten trifft die Spielvereinigung Kaufbeuren am Samstag um 15.30 Uhr. Im Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten wollen die Kaufbeurer ihre Serie von vier Siegen in Folge weiterführen. Dabei baut die SVK auf ein starkes Abwehrverhalten – die letzten drei Spiele endeten ohne Gegentor. Trainer Mahmut Kabak musste zuletzt immer wieder die Abwehr umbauen, deshalb werde die SVK den Gegner auch nicht unterschätzen. Bis auf die klare Niederlage mit 4:0 gegen Aystetten verliefen die Spiele der Haunstettener immer knapp.

Kabak hat nach dem spielfreien Wochenende bis auf den Langzeitverletzten Lane Salihaj und Urlauber Dominik Hiltwein alle Spieler an Bord, und sieht sein Team in der Favoritenrolle: „Wir wollen weiter vorne mitspielen, dürfen uns keine Ausrutscher erlauben. Es gilt, die Konzentration hoch zu halten.“ Zudem habe man mit Haunstetten noch eine Rechnung offen. Zu Hause mussten sich die Kaufbeurer in der vergangenen Saison dem TSV mit 2:1 geschlagen geben, aus Haunstetten fuhr die SVK mit einem Punkt nach Hause.

Die Kräfte des SVO Germaringen müssen gebündelt werden

Auch beim SVO Germaringen steht am Samstag ein Auswärtsspiel im Kalender. Die Ostallgäuer sind um 14 Uhr beim beim TV Bad Grönenbach zu Gast. Gegen den Tabellenletzten sollten drei Punkte zwar eigentlich Pflicht sein, doch ganz so einfach ist es nicht.

Vielmehr müssen nun wieder alle Kräfte gebündelt werden, wenn man mit einem Erfolgserlebnis die Heimreise antreten will. „Jetzt müssen wir den Bock einfach wieder umstoßen. Die Mannschaft hat die Qualität dazu, doch wir müssen auch wieder an unsere Stärken glauben und mit mehr Selbstvertrauen auftreten“, sagt der sportliche Leiter Oliver Baumann.

In der Tat hatte man im Germaringer Lager nach der 2:3-Heimniederlage gegen Niedersonthofen schon ein paar Tage lang zu knabbern. „In der vergangenen Saison haben uns in manchen Spielen auch 80 Prozent gereicht um die Punkte zu holen. Jetzt sind einfach immer 100 Prozent von Nöten und das vom gesamten Team und über die volle Spielzeit“, sagt Baumann, der überzeugt ist, dass seine Mannschaft am Samstag in Bad Grönenbach bereits wieder mit einem ganz anderen Gesicht auflaufen wird.