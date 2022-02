Großeinsatz bei Vermisstensuche in Kaufbeuren: Wasserwacht sucht Wertach ab - Rettungshund findet verirrten Senior

Riesen-Aufregung in Kaufbeuren am Sonntagabend: Aus einem Seniorenheim wurde ein 87-Jähriger vermisst. Rund 120 Kräfte suchten auch mit Booten auf der Wertach.

07.02.2022 | Stand: 10:38 Uhr

Vermisster Mann aus einem Seniorenheim in Kaufbeuren - diese Meldung ging am Sonntagabend bei der Polizei ein. Augenzeugen wollen gesehen haben, wie ein älterer Herr das Heim bei Sturm und Schnee nur mit leichter Bekleidung verlassen hatte. Weil der 87-Jährige nirgends gefunden wurde, gaben Mitarbeiter der Einrichtung eine Vermisstenmeldung bei der Polizei auf.

Diese löste sofort Großalarm aus, es begann eine aufwendige Vermisstensuche in der Innenstadt von Kaufbeuren. Ein Augenzeuge berichtete, vom Tänzelfestplatz bis zur Spittelmühlkreuzung sei "alles voller Blaulicht" gewesen. Mitarbeiter der Wasserwacht hätten Schlauchboote in die Wertach getragen. Der Bereich der Wertachauen sei intensiv abgesucht worden.

Das bestätigte die Polizei am Montagmorgen auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de: Bei der Vermisstensuche in Kaufbeuren seien rund 120 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Wasserwacht und der Rettungshunde-Staffel im Einsatz gewesen. Der Einsatz habe kurz nach 19 Uhr begonnen - und gegen 22 Uhr ein glückliches Ende gefunden.

Vermisster in Kaufbeuren: Rettungshund bringt Polizei auf die Fährte

Einer der Rettungshunde habe die Fährte des Vermissten aufgenommen und die Einsatzkräfte zurück ins Seniorenheim geführt. Dort wurde der Mann am späteren Abend dank der Spur des Tieres auf dem Dachboden gefunden. Er wurde sofort medizinisch untersucht, ehe es Entwarnung gab: Der Senior war nicht verletzt und hatte die Aktion augenscheinlich wohlbehalten überstanden.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Mann das Altenheim tatsächlich verlassen, muss in einem unbeobachteten Moment allerdings wieder zurückgekehrt sein und sich in der Folge auf dem Dachboden verirrt haben, heißt es.

Nach 22 Uhr am Sonntagabend nahm der Großeinsatz in Kaufbeuren so ein glückliches Ende, die Suchaktion wurde beendet.