Verpuffung: Ein Verletzter in Kaufbeuren

Die Kaufbeurer Feuerwehr rückt zu einer völlig verrauchten Wohnung in der Augsburger Straße aus: Ein Bewohner muss medizinisch versorgt werden.

10.05.2022 | Stand: 09:52 Uhr

Großer Schreck in einem Mehrfamilienhaus in Kaufbeuren: In der Augsburger Straße war es am späten Montagabend zu einer Verpuffung gekommen.

30 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten zu dem Notfall in der Augsburger Straße aus. Bild: Feuerwehr Kaufbeuren

In der Wohnung im dritten Obergeschoss hatte nach Angaben der Feuerwehr vermutlich die Verpuffung in einem Ölofen zu der starken Rauchentwicklung gesorgt. Ein Bewohner wurde verletzt verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Über die Art und Schwere der Blessuren wurde nichts bekannt.

Einsatzkräfte rücken mit schwerer Atemschutzausrüstung an

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten mit schwerer Atemschutzausrüstung die Wohnung und belüftete Räume mit einem Drucklüfter. Anschließend übergaben sie die Wohnung an die Polizei, die die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt.

