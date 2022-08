Verwirrende Straßenbeschilderung in Germaringen abgeändert

Ein Vorfahrtsschild stand hinter der Einmündung anstatt davor. Das sorgte für Unklarheit. Das hat der Bürgermeister nun ändern lassen.

18.08.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Behoben ist die verwirrende Straßenbeschilderung an der Kreuzung der La-Verrie-Straße und der Straße Am Hang in Germaringen. Entlang der Straße Am Hang in Fahrtrichtung Sportplatz stand bisher ein Vorfahrtsschild hinter der Einmündung der La-Verrie-Straße und gab daher kein Vorfahrtsrecht gegenüber der La-Verrie-Straße, da für diesen Fall das Schild vor der Einmündung stehen müsste.

Kritik von Bürgerseite

Das bemängelte ein Leser und hat sich damit an unsere Redaktion und an Bürgermeister Helmut Bucher gewandt (wir berichteten). Nach aktueller Rechtslage, so die Auffassung des Lesers, gelte die einmalige Vorfahrt des bislang aufgestellten Schildes bei der nächsten Einmündung, und dies sei die Einmündung der Straße Am Hang in die Straße Am Sportpark. An dieser Stelle stehe jedoch kein Vorfahrt-gewähren-Schild für die von rechts kommenden Fahrer, sodass diese annehmen müssten, dass Rechts vor Links gelte und sie Vorfahrt hätten, erläutert der Bürger.

Bürgermeister lässt Beschilderung abändern

Diese unklare Verkehrsbeschilderung hat Bucher nun abändern lassen. Ein provisorisches Vorfahrtsschild, das mit Gewichten beschwert ist, steht nun am Fahrbahnrand vor der Einmündung der La-Verrie-Straße. „Somit haben wir rechtlich die Beschilderung nun korrekt“, sagt der Bürgermeister. Die verbleibende Straßenbreite beträgt an der Stelle 5,80 Meter. Gerade mit Blick auf den Winterdienst sucht Bucher aber noch nach einer dauerhaften Lösung.