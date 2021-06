Eine Kolumne auf Paurisch ist regelmäßig in der AZ zu lesen. Jetzt erscheinen Videos in der Gablonzer Mundart auf Youtube. Hier gibt es gleich das erste.

26.06.2021 | Stand: 14:00 Uhr

„A Stoodttejl tut nopprn“ heißt es in der AZ-Kolumne „Nej su wos!“ am Samstag. Damit bedient sich die Neugablonzer Aktion mit dem (hochdeutschen) Titel „Ein Stadtteil spricht Dialekt“ eines charmanten Hilfsmittels, um Paurisch, den Wortschatz der Sudetendeutschen, in eine noch breitere Öffentlichkeit zu tragen und die Mundart-Offensive in ihrer ureigenen Art zu erklären.