Videos und Rätsel in der Altstadt: Das ist der Adventskalender der Kulturwerkstatt

Zwar fallen die Auftritte aus, dafür öffnet sich jeden Tag ein digitales Türchen. Mit Katze, Eule und Maus geht es auf eine weihnachtliche Spurensuche.

02.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Normalerweise lassen Ratte Estragon, Katze Sissi und ihre Freundin Frau Eule den Geist der Weihnacht im Theater Schauburg aufleben. Immer im Dezember, wenn die Kulturwerkstatt „Die wirklich wahre Geschichte vom Kaufbeurer Engele“ auf die Bühne bringt.

Wegen der verschärften Corona-Regeln sind die Vorstellungen diesen Advent allerdings gestrichen. Dennoch hat das tierische Trio einen Auftritt, genau genommen 24.

Ein Video-Adventskalender erzählt von ihrer Abenteuerreise, dem großen „Engele-Adventure“. Mit den Zuschauerinnen und Zuschauern wollen die drei Freunde das Engele finden. Auf ihrer Spurensuche treffen sie alte Kaufbeurer, landen im Museum, in Kirchen und Läden.

Adventskalender der Kulturwerkstatt: Kinder rätseln mit

„Uns war es wichtig, dass der Adventskalender nicht nur virtuell ist“, sagt Simone Dopfer. Sie spielt die Geschichte mit ihren Kolleginnen Martina Quante und Nadja Ostertag. Im Mittelpunkt stehen zwar die Videos, die in der Altstadt gedreht wurden. Zusätzlich gibt es aber auch Aufgaben für die Kinder.

Um sie zu lösen, müssen sie selbst in die Altstadt gehen, und zwar zu einem beliebigen Zeitpunkt. So wollte das Kulturwerkstatt-Team vermeiden, dass zu viele Menschen aufeinandertreffen, schildert Dopfer. Am Fünfknopfturm hat die Eule außerdem einen Briefkasten für die Kinder aufgestellt.

Kaufbeurer Kulturwerkstatt startet Spendenaufruf

Mit dem Adventskalender wird die Kulturwerkstatt einen Spendenaufruf starten. Als Einrichtung des Stadtjugendrings stehe ihnen das Wasser zwar nicht bis zum Hals wie freien Theatern. Dennoch werden auch ihre Ressourcen „verdammt knapp“, sagt Dopfer.

Das Kinder- und Jugendtheater finanziere sich zum größten Teil selbst, und ohne das Weihnachtsprogramm fehle ihnen ein riesiger Brocken an Einnahmen. Zudem hätten sie als „Mischform“ keine Corona-Hilfen bekommen, die Kulturwerkstatt sei weder ein freies noch ein städtisches oder staatliches Theater. „Langsam kommen auch wir an den Punkt, an dem wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht.“