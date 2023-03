Verdreckte Wertstoffinseln in Kaufbeuren: Überwachen oder nicht?

Videoüberwachung an Wertstoffhöfen in Kaufbeuren - ja oder nein? So stehen unsere Redaktionsmitglieder zu dieser Frage.

Unser Redakteur Alexander Vucko spricht sich für eine Videokontrolle aus:

Es ist ein Thema, bei dem man sich leicht die Finger verbrennen kann: Videoüberwachung an Brennpunkten in der Stadt. Seien es nun dunkle Ecken, in denen sich Passanten unwohl fühlen, seien es verdreckte Wertstoffinseln.

Denn Kameras, die zur Kontrolle aufgehängt werden, haben einen Haken. Sie nehmen auch Bilder von rechtsschaffenden Bürgerinnen und Bürgern auf. Etwa Menschen, die ihre Wertstoffe so entsorgen wie es sich gehört, oder die nur zufällig des Weges sind. Und natürlich kann die Öffentlichkeit nie ganz sicher sein, was mit den Daten passiert. Immer wieder gibt es Pannen mit solchen personenbezogenen Informationen, ob versehentlich oder bewusst – nicht nur in China, auch in Deutschland.

Videoüberwachung: Datensicherheit muss garantiert sein

Die Datensicherheit muss garantiert sein, der Einsatz von Kameras offen vermittelt werden. Dann kann die Videoüberwachung ein probates Mittel sein, um Umweltsünder abzuschrecken oder ihnen auf die Schliche zu kommen.

Denn der Schlüssel für eine Lösung des Problems ist der Geldbeutel der Verursacher. Sie müssen zur Kasse gebeten werden. Andernfalls bleiben die Kosten der Entsorgung an der Allgemeinheit hängen. Und was noch schlimmer ist: Der Frust bei Bürgerinnen und Bürgern wird größer. Wenn Staat und Stadt sich schon bei diesem Thema nicht wehrhaft zeigen, schwächt das die Gesellschaft insgesamt.

Wo Appelle nichts nutzen, kann auch das letzte Mittel der richtige Weg sein.

Unsere Redakteurin Renate Meier hat Sorge vor einem Überwachungsstaat:

Zugegeben, Zeitgenossen, die ihren Müll einfach in die Gegend werfen, sei es an Containern oder in der Natur, lassen einem die Zornesröte ins Gesicht steigen. Und man möchte sie am liebsten schütteln und fragen, was das soll. In einem Land, in dem es eine funktionierende Müllabfuhr und ausreichend Wertstoffsammelstellen gibt. Das ginge natürlich nur, wenn man die Übeltäter auch erwischen würde. Doch gleich die Videokamera auspacken? Das geht dann doch zu weit. Nur weil ein paar unbelehrbare Ignoranten sich nicht an die Regeln halten, dürfen anständige Bürgerinnen und Bürger nicht einfach in ihrem Alltag überwacht werden. Denn wozu würde das denn in letzter Konsequenz führen, wenn der Staat überall dort Kameras aufstellt, wo es ihm passt? Letztlich zum absoluten Überwachungsstaat à la China.

Videoüberwachung: Auch unbescholtene Bürger betroffen

Dort gibt es bereits eine Art Punktesystem. Wer mal bei Rot über die Ampel gelaufen ist oder ein Bonbonpapier fallen gelassen hat, läuft Gefahr, beruflich nicht mehr voranzukommen, keine Wohnung zu bekommen und so weiter.

Das wünscht sich in einer Demokratie wohl niemand. Deshalb bleibt nur, weiter zu versuchen, die Müllsünder auf herkömmliche Art und Weise zu ermitteln. Und immer wieder an die Vernunft zu appellieren. Wer seinen Müll schon eingepackt hat, könnte ihn ja auch ordnungsgemäß entsorgen.

Ein hehrer Wunsch, doch man soll die Hoffnung ja nie aufgeben.