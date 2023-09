Viel Ehre für Michaela Zimmermann - Taekwondoka wird in Südkorea empfangen

Die Trainerin des Taekwondo Team Buron Kaufbeuren wird in Südkorea ausgezeichnet. Empfang beim Taekwondo-Präsidenten und Medaillen an der Yongin Universität.

02.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Eine Auszeichnung der besonderen Art erhielt die Vorsitzende des Taekwondo Team Buron Kaufbeuren: Michaela Zimmermann war mit ihrer Tochter Hannah und unter der Leitung von Großmeister Chang Jae Hee (9. Dan) nach Incheon/Seoul geflogen. Vom Flughafen ging es direkt in den Stadtteil Gangnam zum Kukkiwon, dem Welthauptquartier des Taekwondo. Dort wurden sie vom Präsidenten des Kukkiwon, Großmeister Lee Dong Sup, begrüßt. Michaela Zimmermann (5. Dan) erhielt von ihm eine besondere Auszeichnung für langjährige Verdienste in der Entwicklung und Verbreitung des Taekwondo.

Eine lesenswerte Vita

Vorgeschlagen für diese Ehrung wurde sie von Großmeister Chang Jae Hee aus München. Der Großmeister und Zimmermann kennen sich bereits seit über 20 Jahren, da sie 2002 beide die Tätigkeit des Landestrainers in Bayern ausgeübt hatten. Chang reichte unter anderem einen ausführlichen Lebenslauf der 48-Jährigen mit zahlreichen internationalen Erfolgen beim Kukkiwon ein. Denn Michaela Zimmermann hat eine lesenswerte Vita. Sie war nicht nur zwölf Jahre im Nationalkader der Deutschen Taekwondo Union (DTU), sondern hat auch zweimal in Korea bei Weltmeisterschaften gekämpft. Obendrein wurde sie bei den Korea Open 2000 dritte.

Kampfschlumpfgruppe gegründet

Nach ihrer aktiven Karriere wurde sie Landestrainerin und ist seit 2003 Vorsitzende des Taekwondo Team Buron Kaufbeuren. Seit über 20 Jahren unterrichtet sie zudem Schüler und Schülerinnen an verschiedenen Schulen in Selbstverteidigungskursen. Sie gründete 2009 die erste Kampfschlumpfgruppe – ein spezielles Kleinkinderkonzept für Kinder ab drei Jahre im Taekwondo. Zimmermann ist im Besitz des Trainer A Schein Spitzensport und in der Trainerausbildung der bayerischen Taekwondo Union (BTU) sowie als Prüferin bis zum 3. Dan/Schwarzgurt im Einsatz. Ein Taekwondo-Lebenslauf, der bereits im Alter von neun Jahren beim SVO Germaringen begann und auch an Tochter Hannah weitergegeben wurde. Auch sie ist bereits mehrfache bayerische Meisterin und im Besitz des 2. Schwarzgurtes.

Im größten Trainingszentrum der Welt

Nach der Ehrung ging es weiter mit einer 14-tägigen Rundreise quer durch Südkorea. Die Zimmermanns besuchten zahlreiche Taekwondo-Schulen und haben auch an der 70 Jahrfeier der Yongin Universität teilgenommen. Dort wurde ein internationales Trainingscamp und Freundschaftskämpfe mit über 300 Teilnehmern veranstaltet. Zudem zeigte das Profiteam der Universität seine Extraklasse und begeisterte mit Demonstrationswettbewerben. Weiter ging es zum Taekwondowon nach Muju, dem größte Taekwondo-Trainingszentrum der Welt.

Besuch an der Grenze

Nach einem dreitägigen Aufenthalt ging es mit dem Flieger auf die Urlaubsinsel Cheju-Do – dort war nur Sightseeing, Strand und Erholung angesagt, bevor es zur letzten Station ging, einer heiklen Station – der demilitarisierten Zone an der nordkoreanischen Grenze. Mit Urkunden, Medaillen und jede Menge positiven Eindrücken im Gepäck ging es dann wieder zurück nach Deutschland.