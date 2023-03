Viel Einsatz gezeigt - SG gewinnt in Immenstadt

Die Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz nehmen Revanche und holen – verdienter 22:21-Sieg beim TV Immenstadt. Dabei kommt erstmals ein Neuzugang zum Einsatz.

Einen Sieg gab es für die Männer-Handballmannschaft der SG Kaufbeuren/ Neugablonz. Die Herren I gewannen überraschend beim TV Immenstadt mit 21:22 (11:11).

SG mit ungarischem Neuzugang

Die erste Herrenmannschaft der SG waren zum Nachholspiel beim TV Immenstadt angetreten. Zwar hatten sich die Reihen der Verletzten und Kranken ein wenig gelichtet, doch nach wie vor musste Coach Dariusz Chryplewicz auf vier Stammspieler verzichten. Neu dagegen war ein ungarischer Neuzugang bei den Kaufbeurern: David Birges ist ein talentierter Nachwuchsspieler, der endlich seine Spielgenehmigung erhalten hatte und somit eingesetzt erstmals für die SG werden durfte. Die Mannschaft wollte sich zudem für die derbe Heimniederlage zuvor gegen denselben Gegner revanchieren und ging dementsprechend engagiert in die Partie.

Kaufbeuren mit starker Abwehrleistung

Die Wertachstädter lagen von Beginn fast immer in Führung. Beim Halbzeitstand von 11:11 wurden dann die Seiten gewechselt. In der zweiten Hälfte legte die SG dann noch eine Schippe drauf und lag teilweise mit drei Toren in Front. Basis hierfür war eine starke Abwehrleistung mit hervorragend disponierten Keepern dahinter.

In der Schlussphase geht die Kraft aus

In der Schlussphase der Partie wurden die Kaufbeurer aufgrund ihres kleinen Kaders müder – und somit unkonzentrierter. Die Städtler kamen noch einmal auf, und es wurde unnötig spannend. Mit viel Einsatz und Kampf brachten die Kaufbeurer dennoch den knappen Vorsprung über die Zeit und holten sich einen verdienten 22:21-Auswärtserfolg. Der Sieg war umso wichtiger, da Kaufbeuren damit weiter den Anschluss an das Tabellenmittelfeld in der Bezirksoberliga hält.

C-Jugend bleibt verlustpunktfrei

Die weibliche C-Jugend hatte die HSG Dietmannsried/Altusried zu Gast. Die SG fuhr einen hohen 49:6-Erfolg ein und steht mit 16:0 Punkten weiterhin verlustpunktfrei an der Tabellenspitze.