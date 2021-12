Viel zu bewundern im Oberbeurer Advent

Zahlreiche Ehrenamtliche haben im Kaufbeurer Stadtteil Oberbeuren die Dorfmitte verschönert. Es gibt viel zu bestaunen.

12.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Um das Pfarrhaus und das Vereinshaus weihnachtlich zu gestalten, haben die Oberbeurer wochenlang getüftelt, gebastelt und geschmückt. Vereine, Schule und Kindergarten, Ministranten, Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung brachten ihre Ideen und Kräfte ein, um den Menschen in der Adventszeit eine Freude zu machen.

"Symbol der Wertschätzung"

In der Corona-Pandemie (unseren Newsblock finden Sie hier) mit all ihren Einschränkungen wollen die Mitwirkenden „ein Symbol der Beständigkeit, des Zusammenhalts und der Wertschätzung“ schaffen. „Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern in unserer Gemeinde eine besinnliche und friedvolle Adventszeit, ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück und Gesundheit im Neuen Jahr“, schrieben sie an unsere Redaktion.

Heilige Familie neu

Diese Advents-Aktion findet heuer schon zum zweiten Mal statt. Neu ist in diesem Jahr die Darstellung der Heiligen Familie am Pfarrhaus. Zum Schauen sind alle Interessierten eingeladen.

Lesen Sie auch: Krippe in der Kaufbeurer Ulrichskirche strahlt in neuem Glanz.