Viel zu sehen, nichts zu holen - ESVK-U20 verliert doppelt in Köln

Die U20 des ESV Kaufbeuren kassiert zwei bei den Junghaien zwei Niederlagen. Im ersten Spiel haben die Kaufbeurer Pech - im zweiten verschlafen sie ein Drittel.

24.10.2022 | Stand: 15:09 Uhr

Nichts zu holen gab es am Wochenende für die U20 des ESV Kaufbeuren bei den Junghaien aus Köln. Zumindest das Samstagsspiel in der kleineren Kölner Arena verlief aber eng.

Ungewöhnliches Ergebnis

Am Ende unterlagen die Allgäuer mit 0:1 denkbar knapp, Justin Büsing erzielte den Treffer des Tages erst nach rund 45 Minuten. „Wir haben überragend gespielt. Das war unser bestes Spiel der Saison“, sagte Trainer Andreas Becherer, der mit drei Lattentreffern haderte. „Echt schade, dass wir die Punkte nicht geholt haben.“

Nur zwei Drittel auf Augenhöhe

Ganz anders verlief die Partie dann am Sonntag. Insbesondere in der Schlussphase zeigten die Rheinländer den Gästen sehr deutlich die Grenzen auf. In den letzten sechs Minuten traf Köln vierfach, schraubte das Ergebnis auf 9:3 hoch. Stark von Köln: Sieben unterschiedliche Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Becherer analysierte: „Wir hatten uns vorgenommen, im letzten Drittel die Balance nicht aufzugeben. Da haben wir dann trotzdem zu offensiv gedacht. Dass es am Ende so deutlich wurde, liegt daran, dass ins Rollen gekommene Kölner gnadenlos zuschlagen.“ In den ersten zwei Dritteln sah er aber ein Spiel auf Augenhöhe, was ihn zufrieden stimmte.