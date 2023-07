Viele Ehrungen - ESVK zeichnet 33 Mitglieder aus

ESV Kaufbeuren hat sich zum Trainingsauftakt etwas einfallen lassen. Außerdem werden 33 Mitglieder ausgezeichnet - darunter Alfred Lutzenberger.

14.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Der ESV Kaufbeuren hatte auf seiner Jahresversammlung einiges zu berichten. Insbesondere der Erfolg der U20 in der DNL und der U13 wurden hervorgehoben. Zudem wird schon nächste Woche wieder Eis zubereitet, damit Ende Juli das Perspektiv-Camp der DEL2 stattfinden kann – dann mit fertig eingebauten Zwischenstufen. Der Trainingsauftakt für die neue Saison der DEL2-Mannschaft ist aber erst am 11. August – dieses Mal mit allen Nachwuchsteams, die sich inklusive der Profis in einem vierteiligen Wettbewerb messen.

"Man muss nur alt werden"

Obendrein gab es noch Ehrungen: Insgesamt wurden 33 Personen für ihre langjährige Mitgliederschaft geehrt. Unter anderem wurde Alfred Lutzenberger für 65 Jahre ausgezeichnet. Der ehemalige Spieler hat mit die meisten Spiele für den ESVK bestritten – „man muss ja nur alt werden“, meinte der lakonisch.

Ehrungen: