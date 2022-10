Viele Hundert strömen zum Markt in der Kaufbeurer Altstadt

Beim Rustikalmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag in Kaufbeuren war wieder einiges los in der Altstadt. Einen Unterschied gab es aber zum Markttreiben vor Corona.

09.10.2022 | Stand: 17:17 Uhr

Beim Rustikalmarkt und verkaufsoffenen Sonntag in der Kaufbeurer Altstadt herrschte nicht ganz so dichtes Gedränge wie in früheren Jahren. Aber trotz des durchwachsenen, kühlen Wetters war einiges los, und viele Hundert Besucher nutzten die Gelegenheit, das Markttreiben wieder ohne Corona-Beschränkungen zu genießen.

Ob handgemachte Dekorationen aus Holz und Keramik, kreativ gefertigte Stirnbänder und Mützen - das Sortiment der Markthändler beim Rustikalmarkt in der Kaiser Max Straße war riesig. Darüber hinaus waren Direktvermarkter mit regionalen Produkten wie Käsespezialitäten, Aufstrichen und Gewürzen dabei.

Rund 40 Kunsthandwerker, Gastronomen und Direktvermarkter boten ihre Waren und Spezialitäten an – von Keramik über Deko-Objekte und Textilien bis hin zu Käse oder Gewürzen. Dicht umringt waren wie immer die Verpflegungsstände, wo es von deftig bis süß allerhand gegen Hunger und Durst gab. Dazu hatten etliche Geschäfte in der Innenstadt am Sonntagnachmittag geöffnet. Am Obstmarkt drehte eine Kindereisbahn ihre Runden, und für musikalische Unterhaltung sorgten unter anderem der Musikverein Oberbeuren und eine Alphorbläsergruppe.