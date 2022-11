Viele neue Läden eröffnen in Kaufbeurens Innenstadt

Innerhalb kurzer Zeit sind einige Geschäfte in die Kaufbeurer Innenstadt gezogen. Die neuen Cafés und Läden im Überblick.

Zurzeit tut sich einiges in der Kaufbeurer Altstadt. Einige Läden haben bereits ihr Tagesgeschäft gestartet, teilweise steht die Eröffnung der Geschäfte kurz bevor. Dies teilte die Stadt Kaufbeuren mit. Demnach wird es ab Ende des Monats eine Art Wiener Caféhaus in der Schmiedgasse 42 in Kaufbeuren geben. An der früheren „Nockerecke“ in der Ludwigstraße 30 hat die „Kantine frisch und fair“ eröffnet und bietet einen täglich wechselnden Mittagstisch an. Nach dem Umzug des "Sven Blood Barbershops" in die neue Lokalität in der Ludwigstraße 36 wurde ein Coworking-Space in der Ludwigstraße 22 eröffnet.

Stefan Bosse freut sich über die vielen Neuheiten

Darüber hinaus wurden folgende Leerstände wiederbelebt: In der Kaiser-Max-Straße 24 ist nun das Immobiliengeschäft "ImmoLisl" zu finden, am Salzmarkt 7 das Geschäft „Urban Wohnen & Leben“, am Salzmarkt 9 gibt es eine Zwischennutzung mit Schmuckverkauf. Des Weiteren hat am Ringweg 1 ein neuer Laden mit Thai Massage eröffnet, am Rosental 1 gibt es seit längerem ein Geschäft mit „3D Druck“ und daneben eine neue Einrichtung mit „Coaching“-Angeboten. In der Schmiedgasse 15 befindet sich ein „frisches“ Tattoo Studio und der „Super Asienmarkt“ ist ab sofort in der Ledergasse 7 angesiedelt.

Oberbürgermeister Stefan Bosse freut sich über die vielen Neuheiten in Kaufbeurens Innenstadt: „Das Flächenmanagement der Stadt Kaufbeuren zeigt Wirkung und führt zu einer Belebung der Innenstadt."

