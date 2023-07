100 Jahre FC Blonhofen: Vier Tage Spiele, Spaß und Kampf

Der FC Blonhofen feiert sein 100-jähriges Bestehen. Der Festakt wird amüsant, dass Fußball-Blitzturnier umkämpft. Leger ist die Atmosphäre beim Familien- und Vereinetag, festlich die Messe zum Abschluss.

10.07.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Der FC Blonhofen hatte allen Grund zum Feiern, kann der Club doch auf stolze 100 Jahre zurückblicken. In dem viertägigen Festprogramm war bereits der Festakt am Donnerstag ein absolutes Highlight. Kein Geringerer als Tom Meiler vom Bayrischen Rundfunk führte höchst amüsant durch den Abend, während die Ehrengäste auf der Bühne durch Spontaneität die Lacher auf ihrer Seite gehabt hatten. Laut Vereinsvorsitzenden Thomas Bernhard waren alle geladenen Gäste sichtlich vom kurzweiligen Programm begeistert. Eine Besucherin meinte sogar: „Den überaus sympathischen Moderator hätte ich am liebsten mit nach Hause genommen!“

Die Jubiläumsfeier erstreckte sich über vier Tage, bei denen sich nach dem Festakt zum Auftakt ein umkämpftes Fußball-Blitzturnier angeschlossen hatte.

Für den Freitagnachmittag war ein sogenanntes Fußball-Blitzturnier angesagt. Trotz großer Hitze fanden sich viele Zuschauer auf der Tribüne und den schattigen Plätzen rund um das Stadion ein, um die jeweils halbstündigen Spiele zu verfolgen. Sechs Mannschaften lieferten sich zunächst zeitgleich auf zwei Plätzen teils erbitterte Zweikämpfe. Obwohl es hierbei nicht um Punkte ging, wurde sich nichts geschenkt. So gab es seitens der Unparteiischen eine Gelbe Karte und einen Platzverweis. Die anschließenden Platzierungsspiele fanden auf dem Rasen vor der Tribüne statt.

VfL Denklingen setzt sich gegen den SV Stöttwang durch

Das Endspiel bestritten Kreisklassist SV Stöttwang und Bezirksligist VFL Denklingen. In der 5. Spielminute fiel das erste Tor für Denklingen. Weitere, spannende Szenen wurden den Fußballbegeisterten geboten. In der 25. Spielminute besiegelte Denklingen mit dem 2:0 seinen Erfolg und ging als Gewinner aus dem Blitzturnier. Weitere Platzierungen: 2. SV Stöttwang, 3. SV Germaringen, 4. FC Blonhofen, 5. SV Oberostendorf, 6. SV Bidingen. Im Anschluss an das gelungene Event fand die Siegerehrung im gut besuchten Festzelt statt – in dem dann auch Live-Musik mit „Hopfenbläser“ und „CNSB“ geboten wurde.

Familien und Vereine am Samstag im Fokus

Der Samstag war für Familien und Vereine reserviert. In insgesamt neun Disziplinen konnten Jung und Alt ihre Geschicklichkeit rund um den Ball unter Beweis stellen. Nachdem Vorsitzender Bernhard kurz die Modalitäten vorgestellt hatte, ging es ins Eingemachte. Die Schusskraft konnte unter Beweis gestellt werden, Torwandschießen und Hockey-Präzisionsschießen forderten Konzentration und Können.

Ein Riesen-Fußballdart war als Spaßfaktor dabei.

Neben Turnen Basteln und abkühlendem Nass, stellte ein überdimensionales Fußball-Dart beinahe die Hauptattraktion dar. Ein Nachmittag, der für viele Kinder, Eltern, Großeltern und Vereinsmitglieder Spaß und Spannung bot. Natürlich lockte für den Abend wieder das neben dem Stadion errichtete Festzelt mit einem weiteren Konzert – „Solid Age“ spielte und „DJ Mercury“ legte auf.

FC Blonhofen bekommt die Messe gelesen

Die Plätze unter den Sonnenschirmen und auf der Tribüne waren am Sonntagvormittag „heiß“ begehrt. Nachdem Pfarrer Julius Kreuzer begleitet von allen Vereinsfahnen, Jungfußballern und Ministranten den Rasen, auf dem der Altar aufgebaut war, betreten hatte, ertönte durch die Musikkapelle Blonhofen die feierliche Begleitung zur anschließenden Messe. In Lesung und Predigt ging es um sportlichen Wettkampf und Ausdauer. „Vom Sport können wir für das Leben lernen“, sagte Kreuzer zu den Anwesenden. „Strapazen auszuhalten, sich durchzubeißen, Niederlagen zu erdulden und nicht aufzugeben. Mit Geduld und Ausdauer Schwieriges zu durchstehen, im Fußball wie im Wettlauf des Lebens!“

100 Jahre FC Blonhofen: Pfarrer Julius Kreuzer liest am Sonntag die Messe.

Nach der Messe lockte wiederum das Zelt mit leckerem Essen und kühlen Getränken. Bei Blasmusik und gemütlichem Zusammensein am Nachmittag endete das überaus gelungene Fest. Vorsitzender Thomas Bernhard und seine vielen Helferinnen und Helfer können sehr zufrieden sein. Die Mühen haben sich gelohnt – es war eine rundum gelungene Jubiläumsfeier.