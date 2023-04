Vitus Scheifele vom TSV Westendorf ist deutscher Vizemeister

Der Ringer des TSV Westendorf wiederholt damit seinen Erfolg bei der deutschen Meisterschaft in der B-Jugend. Leo Steuer und Samuel Völk sammeln Erfahrung.

25.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Vitus Scheifele vom TSV Westendorf hat sich bei der deutschen Meisterschaft der B-Jugend in Frankfurt (Oder) dank einer starken Leistung mit dem Vizetitel belohnt. Damit schaffte der Nachwuchsathlet aus der Ostallgäuer Talentschmiede das Kunststück, seinen Erfolg aus dem vergangenen Jahr zu wiederholen. 2022 holte er in Laudenbach bereits Silber, und zwar in derselben Gewichtsklasse bis 80 Kilo im Griechisch-römischen Stil.

Vitus Scheifele zum zweiten Mal Vizemeister

„Die Silbermedaille ist für Vitus eine super Sache. Schade nur, dass er sich nicht mit der Goldmedaille belohnen konnte“, sagt Westendorfs Cheftrainer Matthias Einsle429442, der als Landestrainer des Bayerischen Ringer-Verbandes vor Ort war und auch die eigenen Athleten unterstützen und betreuen konnte. Scheifele siegte gleich zu Beginn gegen den Torgelower Philipp-Morris Roßfeldt mit 16:0-Wertungspunkten. Spannender und enger verlief sein zweiter Kampf gegen Danill Ovsjanikov (RG Lahr), den er mit 5:3 bezwang. Allerdings verlor Vitus Scheifele den entscheidenden Kampf gegen Alexander Grimm aus Luckenwalde mit 0:7. Im vergangenen Jahr hatte sich Scheifele noch gegen ihn durchgesetzt. Im abschließenden Kampf punktete der Westendorfer Julian Beyer aus Grimmen vorzeitig aus.

Premiere für Leo Steuer

Premiere feierte Leo Steuer im Limit bis 48 Kilo. Allerdings wurde der Westendorfer in einen stärkeren Pool zugelost. Nach zwei Niederlagen gegen Finn Boos (FC Erzgebirge Aue) und Johann Seeger (KSV Bamberg) war für ihn das Turnier bereits vorbei.

Samuel Völk im Freistil auf der Matte

In Frankfurt (Oder) gingen parallel auch die Freistiler auf die Matte. Hier nominierte der BRV Samuel Völk (38 kg) vom TSV. Nach zwei deutlichen Niederlagen gegen Jordi Ball (KSV Köllerbach) und Tobias Kohler (SC Isaria Unterföhring) musste sich Völk im Kampf um den siebten Rang knapp Muhammed Kuru (AC Mülheim a.R.) mit 4:5-Wertungspunkten geschlagen geben. „Für Samuel gab es leider nicht viel zu holen. Leo dagegen hat jede Menge Erfahrungen gesammelt. Darauf lässt sich für die Zukunft aufbauen“, meint Einsle in seiner Bilanz.