Vizemeister ist dritter

Niklas Stechele aus Westendorf scheitert beim Ringer-Turnier in Bukarest im Halbfinale. Nun geht es für den 22-Jährigen von Rumänien nach Georgien.

14.08.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Bukarest war jüngst Schauplatz für ein internationales Turnier, zu dem der Deutsche Ringer-Bund auch Niklas Stechele vom TSV Westendorf eingeladen hatte. Der 22-jährige Freistilspezialist war einer von sieben deutschen Teilnehmern. Aus Bayern nahm noch der Kelheimer Johannes Mayer teil, der die Konkurrenz im Limit bis 92 Kilo dominierte und den Turniersieg einfuhr.

Enges Halbfinale

Stechele startete im leichtesten Limit bis 57 Kilo. Der deutsche Vizemeister von 2022 begann mit einem Auftaktsieg gegen Valentin Damour. Mit 6:1-Wertungspunkten zwang er den Franzosen in die Knie. Im Halbfinale musste sich der EM-Fünfte aus Westendorf allerdings dem Kasachen und späteren Turnierzweiten Abzal Okenov knapp mit 5:6 geschlagen geben. Weil sich sein Finalgegner um Bronze verletzte, ging das Duell kampflos an den Bundeskaderathleten aus dem Ostallgäu. Der Sieg ging an den Chinesen Wanhao Zou. 17 Länder mit 113 Athleten nahmen an dem internationalen Turnier in der rumänischen Hauptstadt teil, wobei Kasachstan (21) und Moldawien (22) die meisten Ringer stellten.

Deutschland siebter in der Nationenwertung

Im Endklassement landeten Stechele & Co. auf dem siebten Rang mit 59 Punkten. Dominierend die Kasachen, die mit 168 Zähler überlegen die Nationenwertung gewannen. Bundesligaringer Niklas Stechele selbst steckt bereits in der nächsten Maßnahme. In der georgischen Hauptstadt Tiflis steht aktuell ein Lehrgang auf dem Programm.