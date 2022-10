Vizemeister mit Pyrotechnik - Peter Banholzer verabschiedet sich mit Sieg im zweiten Lauf

Peter Banholzer verpasst haarscharf den Titel in der Internationalen Deutschen Supermotomeisterschaft. Sturz und Aufholjagd im ersten, Sieg im zweiten Lauf - am Ende fehlen drei Punkte.

Es hat nicht gereicht: Als punktgleicher Gesamtführender war Peter Banholzer zum Finale der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Supermoto nach Oschersleben gereist. Doch nach einem Sturz und deftigen Wortgefecht sowie einem phänomenalen zweiten Lauf reichte es nicht: Dem 26-Jährige fehlten am Ende drei Punkte. So wurde der Blonhofener wie schon 2020 Vizemeister.

„Guter Dinge und voll motiviert“ war Banholzer vor dem Rennen – zumal er aufgrund der Platzierungen in der Gesamtwertung punktgleich vor Jan Deitenbach lag. Im Zeittraining legte der Pilot vom Team MH Motorsport sofort die Bestzeit vor – was schließlich Startplatz zwei bedeutete. Im ersten Lauf kam Banholzer auch gut los, allerdings rutschte ihm dann in einer Kurve etwas das Hinterrad weg. Aber das war harmlos, denn es kam noch schlimmer: In der nächsten Kurve gab es harten Körperkontakt mit einem anderen Fahrer und er stürzte – ein Desaster bahnte sich an. Denn als der Fahrer vom AMC Kempten wieder das Rennen aufnahm, lag er abgeschlagen am Ende des Feldes.

Wut im Bauch

Mit ordentlich Wut im Bauch raste er dennoch auf Platz fünf – aber lag nun sechs Punkte hinter Deitenbach. Banholzer war so erbost über den Fahrer, mit dem er kollidiert war, dass er sich ein verbales Scharmützel mit diesem leistete. „Normal ist Peter eher ruhig, aber diese Aktion war definitiv unnötig“, meinte seine Mutter Tina. Im zweiten Lauf ging es nun um alles oder nichts für den 26-Jährigen: „Ich muss gewinnen.“

Zweiter Laufsieg in der IDM

Zunächst hatte Banholzer Platz zwei nach dem Start, dann setzte er sich an die Spitze – aber fuhr aus taktischen Gründen nicht Vollgas in der Hoffnung, dass sich noch Fahrer zwischen die beiden Führenden schieben könnten. Er gewann dann den Lauf - seinen zweiten in der IDM - aber verlor die Meisterschaft: Drei Punkte lag Deitenbach in der Endabrechnung vorn.

Die "PB 117 Ultras" feiern

Einen optisch und akustisch deutlich vernehmbaren Trost gab es für den Blonhofener aber anschließend: Die „PB 117 Ultras“, seine Fans, ließen ihn mit Pyrotechnik hochleben. „Im Herzen vieler im Fahrerlager war er der Meister, weil er einfach so normal geblieben ist. Wir sind alle richtig stolz auf ihn“, erklärte Tina Banholzer.

Siebter in Mettet

Aber der Abschluss in der IDM in Oschersleben war noch nicht das letzte Rennen heuer: Banholzer war nämlich noch bei dem renommierten Superbiker Mettet in Belgien dabei: Beim Supermoto waren dort 45 Teilnehmer aus ganz Europa am Start. Für Banholzer sprang bei dem Event der siebte Platz heraus. Hinter dem Supermoto-Weltmeister Marc Reiner Schmidt aus Friedrichshafen war er damit zweitbester Deutscher.

Karriereende möglich

Ob Banholzer nun seine Karriere in der Supermoto-IDM beendet oder halb oder gar nicht, steht noch nicht ganz fest.