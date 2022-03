Vogellehrpfad Friesenried: Wettbewerb für junge Künstler

Die Natur als Vorbild: „Upcycling“ heißt es am LBV-Vogellehrpfad in Friesenried. So können Kinder und Jugendliche teilnehmen.

15.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der LBV-Vogellehrpfad im Königsberger Forst bei Kaufbeuren ist zu einem beliebten Ausflugsziel für Familien und Wanderer weit über die Region hinaus geworden. Auf dem 4,5 Kilometer langen Rundweg kommt die Besucher an Schaukästen mit Vogelskulpturen aus Ton, einem Holzpavillon mit kleiner Ausstellung, einem Bienen-Schaukasten und einem Bandolino Rätsel vorbei. Neues Schmuckstück auf dem Lehrpfad ist das Grüne Klassenzimmer für Schulen, in dem der Unterricht im Freien stattfinden kann. Initiiert und umgesetzt hat den Lehrpfad das Ehepaar Karin und Robert Mecklinger aus Friesenried. Beide sind ehrenamtlich im Landesbund für Vogelschutz (LBV) aktiv. Unterstützt wurden sie von zahlreichen Betrieben und Handwerkern aus der Umgebung, sodass der Großteil des Lehrpfades in ehrenamtlicher Arbeit und mit Materialspenden errichtet werden konnte.

Kunstwerke zum Lied "Die Vogelhochzeit" gesucht

Der LBV (Landesbund für Vogelschutz in Bayern) ruft nun alle sechs- bis zwölfjährigen Kinder aus der Umgebung auf, sich beim LBV Upcycling-Kunstwettbewerb zu beteiligen. Das Motto des Wettbewerbes ist das Lied „Die Vogelhochzeit“. Alle eingereichten Kunstwerke werden im Grünen Klassenzimmer des LBV-Vogellehrpfades ausgestellt. Die jungen Künstler werden dann zur Ausstellungseröffnung mit dem Verein Querkunst, den Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden und dem LBV eingeladen. „Sucht euch eine Liedstrophe heraus und baut dazu ein passendes Upcycling-Kunstwerk“, sagt Robert Mecklinger. „Denn viele Dinge sind zu schade für die Tonne.“ Der LBV möchte, dass die Kinder nur Materialien verwenden, die sie zuhause eigentlich wegwerfen würden. Kleber, Nägel, Schrauben und Farbe können zusätzlich verwendet werden. "Nicht alles, was wir kaufen, brauchen wir tatsächlich“, teilt der LBV in einer Pressemitteilung mit, "oft gibt es unverpackte oder ökologischere Alternativen zu den Dingen, die wir gerne haben möchten." Denn die Produktion von Konsumgütern koste viel Wasser und Energie und produziert letztendlich Müll. Durch Wasserknappheit, den Klimawandel und Mikroplastik sei auch unsere Vogelwelt direkt bedroht. Mit dem Kunstwettbewerb möchte der LBV Kinder auf die Zusammenhänge zwischen unserer Lebensweise und dem Schutz der Natur aufmerksam machen. Und das nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Kreativität und Spaß.

Und so funktioniert die Teilnahme

Eine Jury aus Querkunst Kaufbeuren, den Bürgermeistern und dem LBV wird die eingereichten Kunstwerke begutachten. Teilnehmen können alle Kinder, die zwischen sechs und zwölf Jahre alt sind. Teilnehmer suchen sich aus dem Lied „Die Vogelhochzeit“ eine Strophe heraus und gestalten ein passendes Kunstwerk dazu. Verwendet werden nur Dinge, die man schon hat und die sonst im Müll landen würden. Naturmaterialien, Kleber, Nägel, Schrauben, Draht können zusätzlich genutzt werden. Größe: maximal 25 mal 25 Zentimeter. Wenn das Kunstwerk wetterfest ist und auch verwittern darf, dann kann es gerne größer sein. An der Skulptur sollte ein DIN A5-Blatt mit folgenden Angaben befestigt werden: passende Liedstrophe, Vorname, Name, Alter, Adresse. Die jungen Künstler können ihre Kunstwerke bis zum 12. Mai zu den üblichen Öffnungszeiten an folgenden Stellen abgeben: Gemeindeverwaltungen in Friesenried, Eggenthal. Baisweil, im Vorzimmer des Bürgermeisters im Rathaus Obergünzburg, beim Bürgerservice des Marktoberdorfer Rathauses und beim Tourismusbüro in Kaufbeuren.

