Volles Programm ohne Einschränkungen beim Tänzelfest

Für die lang ersehnte Neuauflage des Tänzelfestes in Kaufbeuren gibt es keine Einschränkungen. Kinder üben bereits die Tänze und das Reiten. Luca Otremba ist der neue Kaiser.

23.05.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Endlich wieder Tänzelfest! Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause darf das älteste historische Kinderfest Bayerns heuer in vollem Umfang wieder stattfinden, berichtet Vorstand Horst Lauerwald. Das heißt, von der Eröffnung am Donnerstag, 14. Juli, im Rondell über das Lagerleben, die Hauptfesttage in der Altstadt und dem Festzeltbetrieb samt Rummel bis Montag, 25. Juli, ist Feiern angesagt. Lediglich im Bierzelt stelle der Wirt auf Eigeninitiative die Tische etwas weiter auseinander. Zudem installiere er dort eine spezielle Lüftung.

