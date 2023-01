Volles Risiko: Bei der Allgäuer Schafkopfmeisterschaft geht's nicht nur um Glück

Zur 30. Allgäuer Schafkopfmeisterschaft versammeln sich 300 Kartenbegeisterte in der Stöttwanger Gemeindehalle. Was ist die Faszination dieses Spiels?

Von Von Birte Mayer

08.01.2023 | Stand: 18:26 Uhr

Nach zweijähriger Corona-Pause hat die Allgäuer Schafkopfmeisterschaft wieder wie gewohnt stattgefunden. Wie beliebt dieses Turnier ist, zeigte sich an der beachtlichen Teilnehmerzahl. Knapp 300 Kartenfreundinnen und Kartenfreunde hofften am Samstag in der Stöttwanger Gemeindehalle (Ostallgäu) auf ein gutes Blatt.

